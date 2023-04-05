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Tıp-İş'ten Uyarı Eylemi

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Tıp-İş'ten Uyarı Eylemi
Tıp-İş'ten Uyarı Eylemi

Sayın Basın Emekçileri,

6 Nisan 2023 Perşembe günü, kamu sağlık merkezlerindeki ilaç eksiklerine ve sağlıktaki diğer sorunlara dikkat çekmek için ülke genelindeki tüm kamu hastaneleri ve sağlık ocaklarında 09:00-12:00 saatleri arasında 3 saatlik uyarı eylemi yapılacaktır.

Acil servis ve acil ameliyatlar, onkoloji, hemodiyaliz, talasemi merkezi, yatan hasta ve yoğun bakım hizmetleri devam edecektir.

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Ayrıca Saat 10:30 da Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi girişinde basın açıklaması yapılacaktır.

 

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