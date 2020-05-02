Tıp Laboratuvar Uzmanları Derneği, Covid-19 Elısa Antikor Tarama Testlerinin Özel Laboratuvarlara Da Açılmasını İstedi

KKTC Tıp Laboratuvar Uzmanları Derneği, Sağlık Bakanlığı’na çağrı yaparak, Covid-19 ELISA Antikor Tarama Testlerinin, belirli bilimsel kriterler aranmak kaydıyla artık özel laboratuvarlara da açılmasını talep etti.

Dernek Başkanı Metin Erduran yaptığı yazılı açıklamada, gelinen aşamada, Covid-19 ELISA Antikor Tarama testlerinin (Sars-CoV-2 IgG) ülkenin en geniş toplum katmanlarına yaygınlaştırılabilmesi, bu sayede toplumun edindiği bağışıklık oranı hakkında çok daha net verilerin elde edilebilmesi, sürekli ve tekrarlanabilen random rutin kontrollerin yapılabilmesine olanak sağlanması ve aynı zamanda da hükümetin ve Sağlık Bakanlığı’nın mali yükünün ve görev ağırlığının azaltılabilmesi amacıyla, belirli bilimsel kriterler aranmak kaydıyla artık özel laboratuvarlara da açılmasını istedi.

Erduran, “Ülkemizin zor günlerden geçtiği bir dönemde bu sorumluluğu paylaşmayı, sağlık mensupları olarak ulvi bir görev addetmekteyiz” dedi.

“GEREKİ ALT YAPIYA VE UZMANA SAHİBİZ”

KKTC Tıp Laboratuvar Uzmanları Derneği Başkanı Metin Erduran, açıklamasına şöyle devam etti:

“Tıbbi tahlil alanında uzmanlaşmış laboratuvar yöneticileri olarak, yıllardır

yabancı işçi ve öğrencilere yapmakta olduğumuz, Çalışma-Oturma-Öğrenci İzinleri için bulaşıcı hastalıklar ELISA tarama testleri (HbS-Ag, Anti-HİV, Anti-HCV) gibi, SARS-Cov-2 antikorları tarama testlerini de yapabilecek altyapıya, kalitesi kanıtlanmış immünoanalizörlere, yetişmiş uzman elemanlara, tecrübeye ve bilgi birikimine sahibiz. Ayrıca, halihazırda birkaç laboratuvarımızda, PCR cihazı ve güvenlik kabini de vardır. Sağlık Bakanlığınızca bu konuda hizmet talebiniz olduğu taktirde, gerekli FDA onaylı ve en yüksek kaliteli Avrupa -ABD menşeili kitleri temin etmek için, bizlere KİT sağlayıcı, tedarikçi firmalar girişim başlatacaklardır. Mevcut şartlarda bu ithalat prosedürünün zaman alabileceğini de göz önünde bulunduracak olursak, zamanın aleyhimize işlediği bir gerçektir.”

Erduran, pandeminin baş gösterdiği günden beri test için çok sayıda başvuru ve telefon aldıklarını da kaydederek “Halkta büyük oranda, kendi imkanlarıyla Güvendikleri Özel Laboratuvarlarda PCR Moleküler Analiz Testi ve Antikor tarama testleri talebi vardır. Bu talebi, dikkatinize getirmek isteriz. Nitekim, Güney Kıbrıs’taki 11 Özel Laboratuvara bu testleri yapma yetkisi verilmesinin yukarda belirttiğimiz ihtiyaçlardan kaynaklandığı düşüncesindeyiz” ifadelerini kullandı.

Metin Erduran, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun taleplerini ivedilikle incelemesini ve zaman kaybetmeden hayata geçirilmesini istedi; bunun ülke sağlığına büyük yararlar sağlayacağını kaydetti.