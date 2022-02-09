TİP Milletvekili Ahmet Şık: “En büyük bahis sitelerinden birinin gizli ortağı KKTC’li bir bakan”

Türkiye İşçi Partisi Milletvekili ve Gazeteci Ahmet Şık, kişisel Twitter hesabından Halil Falyalı cinayetiyle ilgili değerlendirmelerde bulunarak, önemli bir iddiada da bulundu.

Türkiye İşçi Partisi Milletvekili ve Gazeteci Ahmet Şık, kişisel Twitter hesabından Halil Falyalı cinayetiyle ilgili değerlendirmelerde bulunarak, önemli bir iddiada da bulundu.

Şık yaptığı açıklamada, Sedat Peker’in ifşa/itiraflarında en çok ismi anılan kişilerden olan Halil Falyalı’nın öldürülmesi talimatını kimin verdiği konusunun şimdilik “sır” olduğunu ifade ederek, yakalanmaları durumunda da suçu üstlenecek olan tetikçilerin de azmettiricinin kim olduğunu söylemeyeceği kesin olan bir başka gerçek olduğunu belirtti.

Cinayet bahis siteleriyle ilgili

Falyalı’nın kimileri için sürpriz olmayan ölümünün nedeninin, yıllık cirosu milyarlarca doları bulan kktc merkezli yasadışı bahis siteleriyle ilgisi olduğunu da belirten Şık, “Türkiye’nin pis işlerinin arka bahçesi olan kumar adası KKTC’nin yasa dışı bahsin de üssü” olduğunu söyledi.

Şık açıklamasında şunları kaydetti:

Falyalı’dan izin çıkmadan kimse sektöre giremiyordu

Sektörün en büyük baronu ve tek söz sahibi de Falyalı idi. Falyalı’nın izni olmadan/komisyonunu vermeden kimse KKTC’de bahis sitesi açamıyordu. Kendi bahis siteleri için çoğunlukla Makedonya olmak üzere Belarus, Ukrayna, Malta gibi ülkelerden lisanslar alan Falyalı, sektöre girecek kişilerin lisans işlerini halleden kişiydi aynı zamanda. Bu bilgi de bizi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine bağlayacak zaten.

İddialara göre Falyalı lisans işlerinin halledilmesi karşılığında, faaliyete geçen bahis sitelerinin karının yüzde 10’una ortak oluyor ya da peşin 500 bin dolar alıyordu. Yani Falyalı’dan izin çıkmadan kimse sektöre giremiyordu.

En büyük bahis sitelerinden birinin gizli ortağı KKTC’li bir bakan

Yasadışı iş yaparak büyüyen herkes gibi Falyalı da oyunu kuralına göre oynuyor, siyaset ve bürokrasiye de payını veriyordu. Hatta en büyük bahis sitelerinden birinin gizli ortağının KKTC’li bir bakan olduğu sektörün içindekiler tarafından dile getiriliyor.