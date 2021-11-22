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TİP milletvekili Kadıgil, Bakan Soylu'ya Sedat Peker'in iddialarının yer aldığı Duvar kitabını hediye etti

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Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekili Sera Kadıgil, TBMM Palan Bütçe Komisyonu’nda bugün görüşülen İçişleri Bakanlığı bütçesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya Duvar kitabını hediye etti.
TİP milletvekili Kadıgil, Bakan Soylu'ya Sedat Peker'in iddialarının yer aldığı Duvar kitabını hediye etti

Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekili Sera Kadıgil, TBMM Palan Bütçe Komisyonu’nda bugün görüşülen İçişleri Bakanlığı bütçesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya Duvar kitabını hediye etti.

4 milletvekiliyle Komisyon’da hazır bulunan Türkiye İşçi Partisi, Bakan Soylu’ya Ahmet Şık, Timur Soykan, Hakkı ÖzdalBahadır Özgür ve Ertuğrul Mavioğlu tarafından yazılan, Sedat Peker’in açıklamaları ile ilgili olarak hazırladığı araştırma raporu niteliğindeki Duvar kitabını sundu.

Parti Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, Soylu’ya kitabı verirken “Sayın Bakan malum diğer partiler gibi uzun uzun söz hakkı verilmiyor bize. Biz de tüm iddiaları yazılı olarak derlediğimiz 'Duvar' size de hediye ediyoruz. Belki bu vesileyle bir soruşturma açılır” ifadelerini kullandı. Soylu’nun tebessüm ederek kitabı aldığı görüldü.

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