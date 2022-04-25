  • BIST 2.482,60
  • Altın 901.498
  • Dolar 14.7723
  • Euro 15.824
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKANesli tükeniyor: 3 Sumatra kaplanı ölü bulundu

TİP Vekili Ahmet Şık: Ekmeleddin vakası gibi olmazsa ortak adaya oy vereceğiz

»
CHP ve MHP, 10 Ağustos 2014 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu'nu çatı aday olarak açıklamıştı. İhsanoğlu daha sonra MHP'den milletvekili olmuştu
TİP Vekili Ahmet Şık: Ekmeleddin vakası gibi olmazsa ortak adaya oy vereceğiz

Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, cumhurbaşkanı seçimlerine ilişkin olarak, "Ekmeleddin vakası gibi olmazsa ortak adaya oy vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Duvar'dan Pelin Akdemir'in haberine göre; Çağdaş Gazeteciler Derneği Bursa Şubesi ve Bursa Barosu’nun ortak düzenlediği söyleşiye katılan Ahmet Şık, muhalefetin çıkaracağı cumhurbaşkanı adayını asgari ilkelerde anlaşıldığı takdirde kendilerinin de destekleyeceğini söyledi.

Şık, "Bir Ekmeleddin vakasına tanık olmazsak asgari müştereklerde buluşan bir sistemin adayı olarak karşımıza çıkan kişiye oy vereceğiz. Devlet menfaatine aykırı herhangi bir pozisyonda bulunmayacağız. Eğer kazık yemezsek, ortak adaya oy vereceğiz. Burada ortağız ama parlamento dağılımda ayrımımız var" dedi. 

"Peker yalnız olsaydı öldürülmüş olurdu"

Şık, Sedat Peker’in ilerleyen günlerde konuşacağını ve anlaştığı yönünde çıkan iddiaların doğru olmadığını düşündüğünü belirtti. Peker’in konuşmaya başladığı ilk günden beri yalnız olduğunu söylemesiyle ilgili Şık, “Peker yalnız değil. Eğer yalnız olsaydı öldürülmüş olurdu. Peker, devlet içerisindeki çatışmanın bir göstergesiyle konuşuyor. Devlet içinde sırtını yasladığı bir yapı var, o yapı konuşmasını istediği zaman konuşuyor. Peker, ‘iktidarı değiştirmek istiyorum’ demiyor ama oraya oynadığını görüyoruz. Peker videolarında gelecek olası iktidara CV’sini bırakıyor” ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gezi Davası'nda karar açıklandı25 Nisan 2022 Pazartesi 18:53
  • SON DAKİKA: Bursa'da tek motorlu uçak düştü25 Nisan 2022 Pazartesi 16:44
  • Demirtaş'a verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını istinaf bozdu25 Nisan 2022 Pazartesi 13:07
  • Zelenskiy Erdoğan'dan destek istedi25 Nisan 2022 Pazartesi 09:19
  • TBMM'nin Kuruluşunun 102. Yıl Dönümü24 Nisan 2022 Pazar 18:23
  • Türkiye’nin Rusya hamlesi gündem oldu: İşe yaramayacak ama…24 Nisan 2022 Pazar 17:29
  • Erdoğan, Putin’e iletti! Türkiye’den hava sahası kararı24 Nisan 2022 Pazar 11:35
  • Erbakan, ‘ikinci tur’da Erdoğan’ı işaret etti24 Nisan 2022 Pazar 11:24
  • BM Genel Sekreteri kritik görüşmeler öncesinde Ankara’ya geliyor24 Nisan 2022 Pazar 10:51
  • Van'da 1 milyon dolarlık banknot ele geçirildi24 Nisan 2022 Pazar 10:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti