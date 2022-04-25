TİP Vekili Ahmet Şık: Ekmeleddin vakası gibi olmazsa ortak adaya oy vereceğiz

CHP ve MHP, 10 Ağustos 2014 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu'nu çatı aday olarak açıklamıştı. İhsanoğlu daha sonra MHP'den milletvekili olmuştu

Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, cumhurbaşkanı seçimlerine ilişkin olarak, "Ekmeleddin vakası gibi olmazsa ortak adaya oy vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Duvar'dan Pelin Akdemir'in haberine göre; Çağdaş Gazeteciler Derneği Bursa Şubesi ve Bursa Barosu’nun ortak düzenlediği söyleşiye katılan Ahmet Şık, muhalefetin çıkaracağı cumhurbaşkanı adayını asgari ilkelerde anlaşıldığı takdirde kendilerinin de destekleyeceğini söyledi.

Şık, "Bir Ekmeleddin vakasına tanık olmazsak asgari müştereklerde buluşan bir sistemin adayı olarak karşımıza çıkan kişiye oy vereceğiz. Devlet menfaatine aykırı herhangi bir pozisyonda bulunmayacağız. Eğer kazık yemezsek, ortak adaya oy vereceğiz. Burada ortağız ama parlamento dağılımda ayrımımız var" dedi.

"Peker yalnız olsaydı öldürülmüş olurdu"

Şık, Sedat Peker’in ilerleyen günlerde konuşacağını ve anlaştığı yönünde çıkan iddiaların doğru olmadığını düşündüğünü belirtti. Peker’in konuşmaya başladığı ilk günden beri yalnız olduğunu söylemesiyle ilgili Şık, “Peker yalnız değil. Eğer yalnız olsaydı öldürülmüş olurdu. Peker, devlet içerisindeki çatışmanın bir göstergesiyle konuşuyor. Devlet içinde sırtını yasladığı bir yapı var, o yapı konuşmasını istediği zaman konuşuyor. Peker, ‘iktidarı değiştirmek istiyorum’ demiyor ama oraya oynadığını görüyoruz. Peker videolarında gelecek olası iktidara CV’sini bırakıyor” ifadelerini kullandı.