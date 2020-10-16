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TİP Vekili Barış Atay’a saldırı: Üç saldırgana örgüt suçlamasından takipsizlik

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Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Barış Atay’a 31 Ağustos’ta İstanbul’un Kadıköy ilçesinde gerçekleştirilen saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmanın ayrıntıları ortaya çıktı.
TİP Vekili Barış Atay’a saldırı: Üç saldırgana örgüt suçlamasından takipsizlik

İddianamede, Atay’ın gece 01:00 sıralarında arkadaşıyla eğlence merkezinden ayrıldığı, şüpheli Ö.C.’nin arkasından bağırarak saldırdığı, Atay’ın kendini korumaya çalıştığı sırada şüpheliler Ç.B. ve Ç.H.Ç.’nin saldırıp kaçtığı belirtildi.

Saldırıdan sonra yakalanan şüphelilerin, sokakta yürürken yol istediği, Atay’ın kendilerine hakaret etmesi üzerine kavga çıktığı kaydedildi. 

Atay mekan çıkışında takip ediliyor

İddianamede kamera kayıtlarına ilişkin tespitler de yer alıyor. Buna göre Atay ve arkadaşı eğlence mekanından çıktığı sırada şüpheli Ö.C. mekanın önünde görünüyor, gerisinde bulunan üç kişiyi el çırparak çağırıyor ve Atay’ın yürüdüğü istikamete doğru yürüyorlar. Sonra da koşarak bir taksiye binip kaçıyorlar. 

İddianamede şüphelilerin Atay’ı mekan çıkışından itibaren takip ettiği belirtildi. Şüphelilerin saldırırken “Şerefsiz, vatan haini” şeklinde bağırılması konusunu da dikkate alan savcılık, şüphelilerin Atay’ı tanımadığı yönündeki savunmalarına itibar edilemeyeceğini kaydetti.

Takipsizlik verilen şüpheli Atay’ın olduğu mekanda

Hakkında takipsizlik kararı verilen şüpheli K.T. ile ilgili birçok bilgiye ise kararda yer verilmemiş. Dosyada çevrede bulunan ve şüphelilerin kaçtığı istikamet üzerindeki mekanların güvenlik kamera kayıtları da yer alıyor.

Bunlara göre şüpheliler Atay’a saldırdıktan sonra taksiyle yine Kadıköy’deki Rasimpaşa Mahallesi’ne geliyor. K.T. buradaki kamera kayıtlarında şüphelilerle birlikte görülüyor. Hakkında dava açılan şüpheliler ise K.T.’yi yolda yürürken gördüğünü, sonrasında bir daha görmediği, selamlaşıp ayrıldığını söylüyor. 

Bir süre yakalanamayan K.T. savcılıkta verdiği ifadede ise o gün Atay’ın ayrıldığı mekanda olduğunu, oradan gece 02:00 civarında ayrıldığını söyledi. K.T., mekanda bulunduğu sırada Atay’ı görmediğini savundu. Orada bulunduğu sırada şüpheli Ö.C.’nin kendisini aradığını ve üç kişiyle birlikte yanına geldiğini, birkaç dakika sonra da oradan ayrıldığını söyledi. 

Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’ suçundan takipsizlik

Savcı Ahmet Aslan, şüpheli Ö.C. hakkında ‘kamu görevlisini kasten yaralama’ ve ‘kamu görevlisine alenen hakaret etmek’ suçlamasıyla üç yıl 10 ay hapis cezası, şüpheliler Ç.B. ve Ç.H.Ç. hakkında ise ‘kamu görevlisini yaralama’ suçlamasıyla bir buçuk yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Saldırıya ilişkin görüntülerde K.T. ve kimliği belirlenemeyen bir şüpheli daha yer alıyordu. Kimliği belirlenemeyen kişiyle ilgili bir karar verilmedi ve tüm şüpheliler hakkında ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’ suçlamasından takipsizlik kararı verildi. 

İddianame İstanbul Anadolu 46. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. İddianamenin kabulü veya reddi ile ilgili karar 15 gün içinde verilecek. 

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