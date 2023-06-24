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TİP Vekili Can Atalay'dan, TBMM İnsan Hakları Komisyonu'na 'Silivri Cezaevi'nde toplanma' çağrısı

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TİP Vekili Can Atalay'dan, TBMM İnsan Hakları Komisyonu'na 'Silivri Cezaevi'nde toplanma' çağrısı
TİP Vekili Can Atalay'dan, TBMM İnsan Hakları Komisyonu'na 'Silivri Cezaevi'nde toplanma' çağrısı

CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp, Marmara Cezaevi’nde ziyaret ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tüm partilerin oyuyla TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanlığı'na seçilen Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay’ın mesajını sosyal medya hesabından paylaştı. Konuralp, Atalay'ın İnsan Haklarını İnceme Komisyonu’nu, ilk toplantısını yapmak üzere Marmara Cezaevi’ne de davet ettiğini duyurdu.

CHP'li Konuralp, TİP Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesi Can Atalay ile Gezi tutukluları Osman Kavala, Mücella Yapıcı ve Çiğdem Mater’i ziyaret etti.

Ziyaretini sosyal medya hesabından duyuran Konuralp, TBMM'de İnsan Hakları Komisyonu Başkanlığı'na seçilen TİP Milletvekili Can Atalay’ın mesajını da iletti. Konuralp paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Umut var olma ve enseyi karartmama çağrısı yaptılar"

"TİP Milletvekili- TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesi Can Atalay ve Osman Kavala, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater’i ziyaret ettim.

Herkese selamları var; "umut var olma ve enseyi karartmama" çağrısı yaptılar.

"Komisyonun eksik bir üyeyle toplanmayı kabul etmeyeceğini umduğunu vurguladı"

Sayın Atalay, TBMM Genel Kurulu’nda oy birliğiyle üyeliğine seçildiği İnsan Haklarını İnceme Komisyonu’nu, ilk toplantısını yapmak üzere Marmara (Silivri) Cezaevi’ne de davet etti; komisyonun eksik bir üyeyle toplanmayı kabul etmeyeceğini umduğunu vurguladı.

"Atalay TBMM’deki yerini almalı"

Biz de çağrımızı yineliyoruz; Sayın Atalay’ın tahliyesi hukuki ve vicdani bir zorunluluktur. Atalay, sadece hak edilmiş bir seçim başarısının sonucu olarak değil; Gezi tutuklularının ve diğer tüm hak mağdurlarının da temsilcisi olarak TBMM’deki yerini almalıdır. Saygılarımla…"

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