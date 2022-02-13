TİP Vekili Şık: “Falyalı’yı kim öldürdüyse Mahmutyazıcıoğlu’nu da o grup öldürdü

Casino ve Sanal Bet işletmecisi Halil Falyalı’nın öldürülmesi ile ilgili MedyaScope yayınına katılan Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili ve gazeteci Ahmet Şık, “Falyalı’yı kim öldürdüyse Mahmutyazıcıoğlu’nu da o grubun öldürme emri verdiğini

Casino ve Sanal Bet işletmecisi Halil Falyalı’nın öldürülmesi ile ilgili MedyaScope yayınına katılan Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili ve gazeteci Ahmet Şık, “Falyalı’yı kim öldürdüyse Mahmutyazıcıoğlu’nu da o grubun öldürme emri verdiğini düşünüyorum.

Casino ve Sanal Bet işletmecisi Halil Falyalı’nın öldürülmesi ile ilgili MedyaScope yayınına katılan Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili ve gazeteci Ahmet Şık, “Falyalı’yı kim öldürdüyse Mahmutyazıcıoğlu’nu da o grubun öldürme emri verdiğini düşünüyorum. Öyle bir şey çıkarsa şaşırmam” dedi.

Şık, Mahmutyazıcıoğlu ile Falyalı cinayetleri arasında bir bağ olduğunu düşündüğünü belirtip, “Şafak Mahmutyazıcıoğlu da bir bahis sitesi sahibiydi. Bahis sitesi açabilmenin yolunun Halil Falyalı’dan geçtiğini düşünürsek bir bağ olduğunu da söylemek mümkün. Bana söylenen, Mahmutyazıcıoğlu’nun bahis sitesindeki ortağı olarak görünen kişinin aslında Falyalı’yı temsilen orada olduğu. Hatta daha iddialı bir şey söyleyeceğim, Falyalı’yı kim öldürdüyse Mahmutyazıcıoğlu’nu da o grubun öldürme emri verdiğini düşünüyorum. Öyle bir şey çıkarsa şaşırmam” diyor.

Mahmutyazıcoğlu’nun “infazı” mesaj mıydı?

Her iki cinayete ilişkin “Bize bir tetikçi de sunsalar faili meçhul kalacaktır” diyen Ahmet Şık, sözlerini şöyle sürdürüyor:

“Yeraltı dünyasının raconu budur, bacağından vurdururlar -ki bu, ayağını denk al mesajıdır-, daha ileri giderse de öldürücü bölgeye ateş ederler. Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin görüntülerinde korkunç bir infaz var. Bu aslında sadece birinin infaz emrini yerine getirmek değil, onun arkasındaki birilerine bir mesaj vermektir aslında.”

Sedat Peker’in sessizliği

Şık, “Sedat Peker nerede, neden sessiz?” sorumuzu da “Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) istihbarat servisinin sınırlama getirdiğini zaten kendisi daha önce söylemişti. En son duyduğum, çok ağır bir sözleşme imzaladığı. Doğum günü videosunun bile sosyal medya hesabından duyurulmasına ya da herhangi bir tweet atılmasına izin verilmediğini ve öyle bir şey olması halinde Türkiye’ye iade edileceğinin kendisine söylendiğini birtakım kaynaklar iletti. Dolayısıyla o yüzden konuşmuyor” diye yanıtlıyor.