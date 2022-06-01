TİP'in Boğaziçi Köprüsü'ne astığı Gezi pankartına ilişkin soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gezi Direnişi'nin 9. yılı nedeniyle Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) Boğaz Köprüsü'ne pankart asmasına ilişkin soruşturma başlattı.

Gezi Direnişi'nin 9. yılı nedeniyle Türkiye İşçi Partisi'nin dün Boğaz Köprüsü'ne pankart asmasına ilişkin 5 kişi hakkında soruşturma açıldı.

Öte yandan, pankartı asmak için köprüde bulunan TİP Genel Başkanı Erkan Baş ile TİP milletvekilleri Ahmet Şık ve Saliha Sera Kadıgil Sütlü hakkında soruşturma başlatılmadığı, yapılacak tespitin ardından hazırlanacak dosyanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderileceği öğrenildi.

ERDOĞAN HEDEF ALMIŞTI

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin bugünkü TBMM Grup Toplantısı'nda TİP'li vekilleri hedef almış ve şunları söylemişti: "Dün 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'ne çıkıp hakaret edip pankart asmaya çalışan tipler bunların somut örnekleridir. Bu siyasetçi kılıklı provokatörler terbiyesizliklerinin hesabını verecektir. Bu ne densizlik, edepsizliktir. Sen milletvekili olsan ne yazar. Polise rağmen asamazsın, asamayacaksınız. Hukuk önünde hesabını vereceksiniz."