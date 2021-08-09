TİP'ten Erdoğan göndermeli video: Et değil, can, rant değil, hayat (Video)

TİP'ten Erdoğan göndermeli video: Et değil, can, rant değil, hayat

Türkiye İşçi Partisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yangınlarda hayatını kaybeden canlılar için kullandığı, "Hemen ödemelerini yapacağız, büyükbaş ise büyükbaş, koyun, koyun, beyaz etse beyaz et" ifadelerine yer verdiği bir video paylaştı.

Sosyal medyada, "Et değil, can. Rant değil, hayat. İnadımız yaşamak ve yaşatmak" ifadeleriyle paylaşılan videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın farklı yerlerde yaptığı açıklamalarda söylediği 'ben' ve 'şahsım' sözlerine de yer verilerek "Sen değil, biz" denildi.