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Tır çalan sanık 1 yıl hapis yatacak

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Kaçak yollardan Akıncılar bölgesinden Güney Kıbrıs’a gidip, bir firmaya ait 29 bin sterlin değerindeki TIR aracı dorsesiyle birlikte alarak, Kuzey Kıbrıs’a getiren İsa Akdeniz, 1 yıl hapis cezası aldı.
Tır çalan sanık 1 yıl hapis yatacak

Kaçak yollardan Akıncılar bölgesinden Güney Kıbrıs’a gidip, bir firmaya ait 29 bin sterlin değerindeki TIR aracı dorsesiyle birlikte alarak, Kuzey Kıbrıs’a getiren İsa Akdeniz, 1 yıl hapis cezası aldı.

Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’dan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin verdiği kararı Yargıç Candaş okudu.

Candaş, sanığı kendi ikrarı, sunulan olgu ve emareler ışığında aleyhine getirilen davalardan suçlu bulup, mahkum ettiklerini belirtti

Candaş, ciddi ve yaygın suçlarda kamu yararı  gereği bu tür suçları işleyenlere ve işleme eğiliminde olan kişilere karşı caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini kaydetti.

Yargıç Tutku Candaş, başkalarına ait ekonomik değerlere el uzatılmasının hoşgörü ile karşılanamayacağını belirtti.

Candaş, sanığın Güney Kıbrıs’tan yasadışı yolla 29 bin sterlin değerindeki tır ve dorsesini sirkat edip, kuzeye getirdiğini anımsattı.

Candaş, söz konusu tırın değerinin oldukça yüksek oluşunu aleyhine, söz konusu tırın dorsesiyle birlikte mal sahibine iade edilecek oluşunu ise lehine değerlendiklerini belirtti.

Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen Candaş, sanığa oybirliği ile bir yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

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