Tır çalıp Güney'e geçti... Oradan da dorse çalıp Kuzey'e geçti

Kaçak yollardan Akıncılar bölgesinden Güney Kıbrıs’ gidip, bir firmaya ait TIR aracı dorsesiyle birlikte alarak, Kuzey Kıbrıs’a getiren İ.A teminat amaçlı mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Aysın Erdemirci mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 31 Aralık 2023 tarihinde KV 391 plakalı araçla kaçak yollardan Güney Kıbrıs’a geçtiğini söyledi.

Polis, Akıncılar bölgesinden Güney Kıbrıs’a geçen zanlının bir firmaya ait KJU 459 plakalı TIR aracı arkasındaki dorse ile birlikte alarak, Kuzey Kıbrıs’a getirdiğini belirtti.

Polis memuru, TIR’ın Hamitköy’de çevre yolunda park halinde tespit edildiğini kaydetti.

Polis memuru, TIR aracın çalındığı yerde zanlının KV 391 plakalı aracının tespit edildiğini belirtti.

Polis memuru, ayrıca olay yerinde tespit edilen ayakkabı izi ile zanlının evinden emare alınan ayakkabının örtüştüğünü açıkladı.

Polis memuru, zanlının ifadesinde çok alkollü olduğunu, hiçbir şey hatırlamadığını söylediğini aktardı.

Polis, ayrıca TIR içerisinde 2 adet akü ile teybin çalındığını ifade etti.

Polis memuru, zanlının Lefkoşa Devlet Hastanesinden ve Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinden kontrolden geçirildiğini ifade etti.

Polis memuru, zanlının ceza-i ehliyetinin tam olduğunu ifade etti.

Soruşturmanın tamamlandığını söyleyen polis, sirkat, askeri yasak bölgeyi ihlal etmek, insan kaçakçılığı ve uyuşturucu suçlarından sabıkaları olan zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının bir ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.