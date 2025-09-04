  • BIST 10793.64
Girne Turizm Limanı’nda insan kaçakçılığı şüphesiyle durdurulan bir tırda, kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek şahıs ölü bulundu. Olayla ilgili iki kişi tutuklandı.
TIR dorsesinde insan kaçakçılığı: Bir kişi hayatını kaybetti, iki şüpheli tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, 03 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 12:00 sıralarında, Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye giriş yapan C.K. (43) yönetimindeki tırda yapılan incelemede, dorsede hareketsiz yatan bir erkek şahıs bulundu. Söz konusu kişi, C.K. ile birlikte hareket ettiği belirlenen E.Ö. (36) tarafından acilen Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polisten yapılan açıklamaya göre, iki zanlının maddi kazanç elde etmek amacıyla kimliği tespit edilemeyen bu kişiyi yasa dışı yollardan ülkeye sokmaya çalıştığı ve bu süreçte gerekli tedbirleri almadıkları belirtildi. Olay, insan kaçakçılığı ve tedbirsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme suçları kapsamında soruşturuluyor.

Hayatını kaybeden kişinin kimliği henüz tespit edilemezken, ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda kesinlik kazanacak.

Polis ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucu kısa sürede yakalanan C.K. ve E.Ö., gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatıldı. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

