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TIR dorsesinde insan kaçakçılığı... Mahkemeden detaylar

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Türkiye’de aldıkları 6 mülteciyi TIR dorsesi içerisinde gizlice ülkeye soktukları gerekçesiyle tutuklanan Ş.P, H.Ç ve H.Ç insan kaçakçılığı suçundan yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı.
TIR dorsesinde insan kaçakçılığı... Mahkemeden detaylar

Polis memuru Ali Aydoğanlı mahkemede olguları aktardı.

Polis memuru, mahkemede huzurundaki zanlıların, 3 kişi ile birlikte aralarında organize olup ,4’ü 16, biri 15 ve bir diğeri 40 yaşında olan 6 Suriyeli erkek mülteciyi Türkiye’den alıp, Şahin Perde’nin kullanımında bulunan LC 931 plakalı TIR aracın arkasında takılı bulunan dorsesinin içerisine gizleyerek, Girne limanından KKTC’ye giriş işlemlerini yaptırmadan sokarak insan kaçakçılığı yaptıklarını söyledi.

Polis, zanlıların ayrı ayrı vermiş oldukları gönüllü ifadelerinin suçlarını kabul edici nitelikte olduğunu kaydetti.

Polis memuru, devam ettiğini, meseleyle ilgili 5 kişi ve ayrıca bir aracın arandığını söyledi.

Polis, alınması gereken birçok ifade ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu, zanlıların serbest kalması halinde soruşturmaya etki edilebileceklerini ifade ederek, 7 gün daha tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel, zanlıların 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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