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TIR dorsesinde insan kaçakçılığı... Türkiye'den KKTC'ye getirdiler

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Türkiye’de aldıkları 6 mülteciyi TIR dorsesi içerisinde gizlice ülkeye sokan Ş.P, H.Ç ve H.Ç insan kaçakçılığı suçundan Girne’de mahkemeye çıkarıldı.
TIR dorsesinde insan kaçakçılığı... Türkiye'den KKTC'ye getirdiler

Türkiye’de aldıkları 6 mülteciyi TIR dorsesi içerisinde gizlice ülkeye sokan Ş.P, H.Ç ve H.Ç insan kaçakçılığı suçundan Girne’de mahkemeye çıkarıldı.  

Polis memuru Ali Aydoğanlı mahkemede olguları aktardı.

 Polis memuru, mahkemede huzurundaki zanlıların, 3 kişi ile birlikte aralarında organize olup ,4’ü 16, biri 15 ve bir diğeri 40 yaşında olan 6 Suriyeli erkek mülteciyi Türkiye’den alıp, LC 931 plakalı TIR aracın arkasında takılı bulunan dorsesinin içerisine gizleyerek, Girne limanından KKTC’ye giriş işlemlerini yaptırmadan sokarak insan kaçakçılığı yaptıklarını söyledi.

Polis, zanlıların ayrı ayrı vermiş oldukları gönüllü ifadelerinin suçlarını kabul edici nitelikte olduğunu kaydetti.

Polis memuru, soruşturmanın yeni başladığını, meseleyle ilgili 3 kişi arandığını söyledi.

Polis, alınması gereken birçok ifade ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu, zanlıların serbest kalması halinde soruşturmaya etki edilebileceklerini ifade ederek, 2 gün tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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