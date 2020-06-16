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Tır dorsesinde KKTC'ye gelen Suriyeli bir kişi limanda yakalanıp,karantinaya alındı

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Tır dorsesinde KKTC'ye gelen Suriyeli bir kişi limanda yakalanıp,karantinaya alındı
Tır dorsesinde KKTC'ye gelen Suriyeli bir kişi limanda yakalanıp,karantinaya alındı

15.6.20 tarihinde saat 16.30 raddelerinde, Gazimağusa liman hudutları içerisinde tespit edilen ve KKTC’ ye muhaceret işlemi yaptırmadan kanunsuz olarak giriş yaptığı tespit edilen Suriye uyruklu F.M.R(29) tutuklanara 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Zanlının yasal süre olan 14 günlük karantina süresince poliste tutuklu kalabilmesini temin etmek maksadıyla bugün 16.6..20 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde gıyabında tutukluluk duruşması yapıldı.

İddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru İbrahim Çangaroğlu zanlının 15.6.20 tarihinde liman hudutları dâhilinde tespit edildiğini, yapılan kontrolünde muhaceret işlemi yaptırmada KKTC’ ye kanunsuz olarak giriş yaptığının tespit edilmesiyle tutuklanıp karantinaya alındığını belirtti.

Poliste tutuklu bulunan ve karantina altında bulunan zanlının pasaportunun yanında olmaması nedeniyle kimli işlemlerinin yapılamadığına değinen Çangaroğlu kamera görüntülerinin incelenmesi ve tahkikatını sürdürebilmesi maksadıyla zanlıya gıyabında 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti. Zanlının gıyabında huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.

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