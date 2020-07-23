Tır Dorsesinde ülkeye giren 2 mülteci:''Esas gayemiz Rum tarafına gitmekti, buraya geldik”

17.7.20 tarihinde tespit edilemeyen bir tır dorsesi içerisinde Gazimağusa limanından muhaceret kaydı yaptırmadan KKTC’ye giriş yapan Suriye uyruklu B.U.H ve İ.M.J 19.7.20 tarihinde liman kapısı yakınlarında tes edilerek tutuklandıktan sonra karantinaya alınmışlardı.

Zanlıların karantina sürecinde bulunmaları nedeniyle 20.7.20 tarihindeki tutukluluk duruşmaları gıyaplarında yapılmış ve haklarında üçer gün tutukluluk emri temin edilmişti. Yapılan PCR testlerinde negatif çıkan zanlılar bugün 23.7.20 tarihinde Muhaceret işlemi yaptırmadan KKTC’ye giriş yapmak suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında altışar gün ek tutukluluk emri temin edildi.

İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser ilk tanık olarak polis memuru Hüseyin Özdesoy’u dinletti. Özdesoy yemin altında verdiği şahadette, zanlıların 17.7.20 tarihinde tespit edilemeyen bir tır aracın dorsesinde limandan KKTC’ ye giriş yaptıklarını ancak akabinde muhaceret işlemi yaptırmadan limandan ayrıldıklarını belirtti. Zanlılar 2 gün sonra tespit edilerek tutuklandı 19.7.20 tarihinde liman dışında kale içi yakınlarında tespit edilerek yapılan muhaceret kontrollerinde KKTC’ye işlem yaptırmadan kaçak olarak giriş yaptıklarının tespit edilmesiyle tutuklanarak karantinaya alındıklarını söyleyen Özdesoy 20.7.20 tarihinde gıyaplarında yapılan duruşmada haklarında üçer gün tutukluluk emri temi edildiğini belirtti.

Zanlıların test sonuçları negatif çıktı Zanlıların yapılan PCR testlerinde negatif çıktığına dikkat çeken Özdesoy, zanlıları tır aracının dorsesinde gizleyerek getiren tır şoförü ve araç ile ilgili limanda soruşturma başlatıldığına değindi ancak henüz bir sonuca ulaşılamadığını söyledi. Tahkikatın devam etmekte olduğuna, zanlıların ihraç edilmeleri ile ilgili yazı yazıldığını ve henüz bir netice alınamadığına vurgu yapan Özdesoy zanlıların taşınmasında kullanılan aracın da bulunması yönündeki tahkikatın devam ettiğine değindikten sonra zanlılar aleyhine 8 gün ek tutukluluk verilmesini talep etti.

Zanlılardan itiraf, savaştan kaçtık Rum tarafına gidecektik Avukatları bulunmayan zanlılara yargıcın konuşma fırsatı vermesi üzerine konuşan zanlılar mahkemeden özür dileyerek, “ son çaremiz savaştan kaçmaktı. Esas gayemiz Rum tarafına gitmekti, buraya geldik” diye cevap verdiler. Zanlılara 6’ şar gün ek tutukluluk Polisin talep ettiği 8 günlük ek tutukluluk talebi savcı yardımcısı Hüseyin Eser tarafından 6 gün olarak sınırlandıktan sonra şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların 6’ şar gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi.