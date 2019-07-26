Tır hastane girişini tıkadı!

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nin girişini dikkatsiz bir TIR sürücü tıkadı!
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nin girişini dikkatsiz bir TIR sürücü tıkadı!
Lefkoşa'da bugün öğlen saatlerinde bir firmaya ait TIR, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ne "Ağır Vasıta Giremez" uyarısına rağmen girmeye çalışınca yolu kapattı.
Hastane girişine sıkışan TIR'ın çıkarılma çalışmaları halen devam ediyor.
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