Tır ile araç çarpıştı!

Bugün saat 13.20 sıralarında, 34 yaşındaki Mehmet Lekesiz’in kullandığı JM 244 plakalı araç ile Beyarmudu istikametinden gelip anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce Dörtyol çemberine giriş yaptı.
O esnada Gazimağusa istikametinden Lefkoşa istikametine doğru seyreden 22 yaşındaki Mustafa Özer yönetimindeki RA 194 plakalı aracın önünü tıkaması sunucu iki araç birbirine girdi. Kaza sonucu yaralanan olmadı.
(MHA)
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