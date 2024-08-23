  • BIST 9774.71
  • Altın 2730.77
  • Dolar 33.9995
  • Euro 37.8331
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKA“Bladan’dan Batum’a” kitabının tanıtımı Merkez Lefkoşa’da yapıldı

TIR şoförü uyuşturucudan mahkemede: Kendim kullanıyorum

» »
Girne Turizm Limanı’nda uyuşturucuyla yakalanan Y.Y.T yeniden mahkemeye çıkarıldı.
TIR şoförü uyuşturucudan mahkemede: Kendim kullanıyorum

Narkotik Şubede görevli polis memuru Haluk Ceylan mahkemede olguları aktardı.

Polis, 19 Ağustos 2024 tarihinde, saat 13:00 raddelerinde Girne Turizm Limanı içerisinde PGM Önleme Narkotik ve Kaçakçılığı Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi ve Pamir isimli Narkotik detektör köpeğinin gerçekleştirdiği kontrol neticesinde Pamir isimli arama köpeğinin KKTC'ye giriş yaptığı esnada zanlıya tepki vermesi üzerine, kullanımında bulunan Tırda arama yapıldığını söyledi.

Polis memuru, yapılan aramada konu aracın göğüs kısmında şeffaf naylona sarılı yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis, suçüstü tutuklanan zanlının gönüllü bir ifade vererek suçunu kabul ettiğini ifade etti.

Polis memuru, zanlının 20 Ağustos 2024 tarihinde mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek tutukluluk süresi temin edildiğini belirtti.

Polis memuru, bu süre içerisinde uyuşturucunun analize, sarılı olduğu paketin parmak izi incelemesine gönderildiğini ancak sonuçların henüz çıkmadığını söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı Tır şoförü olduğunu, hayatının yollarda geçtiğini, kimseye zararı olmadığını, uyuşturucuyu kendi kullanımı için aldığını söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 6 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Polisten Girne'de operasyon19 Ağustos 2024 Pazartesi 17:58
  • Girne Limanı’nda Uyuşturucu Maddeyle Yakalanan Şahıs Tutuklandı19 Ağustos 2024 Pazartesi 15:59
  • Girne limanda uyuşturucu operasyonu... Gönüllü ifade verdi19 Ağustos 2024 Pazartesi 12:14
  • Fatma Ünal (JUJU) UBP Girne Kadın Kolları başkanı seçildi19 Ağustos 2024 Pazartesi 08:48
  • Başbakan Ünal Üstel, Girne ilçe seçim sonuçlarını yerinde takip etmek için GAÜ Spectrum'da...18 Ağustos 2024 Pazar 18:27
  • Fatma Ünal'ın (JUJU) kadın kolları başkanlığı için yarıştığı UBP'nin Girne İlçe Kongresinde gerginlik18 Ağustos 2024 Pazar 14:52
  • Üstel: Görev alacak kişiler bellidir, seçim formaliteden ibarettir!18 Ağustos 2024 Pazar 14:27
  • 49 yaşında intihar18 Ağustos 2024 Pazar 12:05
  • Vekillerden destek gelmeye başladı... Girne Milletvekili Hasan Küçük Taçoy'a desteğini açıkladı...18 Ağustos 2024 Pazar 10:49
  • Girne’de zeytin toplama tarihleri açıklandı16 Ağustos 2024 Cuma 16:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti