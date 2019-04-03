Tırda yangın çıktı

03.04.2019 tarihinde, saat 07:45 sıralarında, Alsancak’ta Klas Music isimli şirkete ait olup arka kısmı karavan olarak tasarlanmış ve park halinde bulunan NJ 291 plakalı tır aracın karavan bölümünde ana hattan beslenen regülatöre bağlı kablonun kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana geldi

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu; karavan içerisinde bulunan, 1 adet şofben, 1 adet klima motoru ve iç ünitesi, bir set koltuk, 2 adet TV, hoparlör sistemi, 3 adet dolap, 1 adet davlumbaz, 2 adet mini buzdolabı, 2 adet pencere, iki adet ahşap akardiyon kapı ve 1 adet orta sehpa yanarak zarar gördü.

Soruşturma devam ediyor