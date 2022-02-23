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Tırdan 834 Kilogram Nargile Tütünü Çıktı

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Tırdan 834 Kilogram Nargile Tütünü Çıktı

22.02.2022 tarihinde, saat 16:40 sıralarında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir gümrükleme şirketine ait iş yeri içerisinde bulunan tır aracın dorsesinde gümrük memurları tarafından yapılan muayene sonucu; gümrüğe beyan edilmemiş 500.000 TL değerinde toplam 834 kilo nargile tütünü tespit edilmiştir.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, meselede zanlı olarak görülen F.Y.(E-47) ve B.B.(E-35) tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.

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