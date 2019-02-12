Tır'ın lastiği patladı, tamirci havaya uçtu (video)

Çin'de talihsiz adam, TIR'ı tamir ettiği sırada patlayan lastik ölümüne neden oldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

TIR'IN LASTİĞİ BOMBA GİBİ PATLADI

Çin'de yaşanan olayda, talihsiz adamın dükkanda TIR'ı tamir etmeye başladı. Tamir işlemi sürerken TIR'ın lastiğinin bir anda patlaması ile talihsiz adam bir anda havaya uçtu.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Talihsiz adam olay yerinde feci şekilde can verirken, o anlar güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.