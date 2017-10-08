Tırmanmanın galibi Doğa Koyuncu oldu

Avenue Dereboyu sponsorluğunda, Kaplıca-Kantara yolunda hazırlanan 3.8 kilometrelik yolda dün yapılan sezonun üçüncü tırmanma yarışını, Mazda RX-7 aracıyla Doğa Koyuncu kazandı. 15 ekibin mücadele ettiği yarış, güzel bir havada ve seyircilerin yoğun ilgisiyle yapıldı. İkinci hakkında 2:39,824’lük derece elde eden Doğa Koyuncu, aracındaki debriyaj sorununa rağmen ilk sırada yer almayı başardı. İkinci sırada Deniz Denner-Ömer Topcu ikilisi yer alırken, yaşadıkları benzin pompası sorununa rağmen ikinci olan ikili şampiyonada kritik puanları hanelerine yazdırmayı başardı. Üçüncü sırada yer alan ekip ise Ön çeker araçları, Honda Civic Type-R ile Kemal Topçuoğlu - Orçun Yırık ikilisiydi.
Genel Klasmanda dördüncü, E4 kategorisinde ikinci olan ekip Ahmet Debreli-Tunç Derebey ikilisi olurken, onları Eray Özvurulmuş-İzem Özvurulmuş ikilisi takip etti. Yarış öncesi şampiyonada ikinci sırada bulunan Mehmet Çocuk-Melih Pastırmacı ikilisi araçları yetişmediği için rallide kullandıkları araçları ile start aldılar. Buji arızası ile yavaş kalan ikili ancak sekizinci olabildiler. Yarış öncesi şampiyonada üçüncü sırada bulunan Hasan Reyhan ise ilk zaman turunda kaza yaparak derece elde edemedi.
Yarış sonunda Kantara Meydanı’nda yapılan ödül töreni ile dereceye girenlere ödülleri verildi.
Şeker Sigorta 2017 KKTC Tırmanma Şampiyonası Avenue Dereboyu yarışı dereceleri;
#
Pilot
Co-Pilot
Araç
Gr.
Derece
1
4
Doğa Koyuncu
-
Mazda Rx-7
E4
2:39.824
2
1
Deniz Denner
Ömer Topcu
Mitsubishi Lancer Evo 6
E2
2:40.089
3
5
Kemal Topcuoğlu
Orçun Yırık
Honda Civic Type-R
E3
2:53.978
4
7
Ahmet Debreli
Tunç Derebey
Nissan Silvia
E4
2:59.843
5
6
Eray Özvurulmuş
İzem Özvurulmuş
Nissan Skyline
E4
3:03.976
6
8
Ahmet Esendağlı
Harun Çakır
Nissan Silvia
E4
3:10.028
7
10
Ahmet Bağrıaçık
Eray Karmaner
Nissan Skyline
E4
3:14.073
8
2
Mehmet Çocuk
Melih Pastırmacı
Mitsubishi Lancer Evo 6
E2
3:16.576
9
12
Tankut Yiğithan
Erkut Yiğithan
Toyota Glanza
E2
3:18.278
10
9
İbrahim Aydoğanlı
Taner Balkanlar
Nissan Skyline
E4
3:23.044
11
15
Kürşat Güdül
Selim Torun
Nissan Silvia
E4
3:23.993
12
11
Önem Biçentürk
Hüseyin Ayrılmazkardeşler
Nissan Silvia
E4
3:32.943
13
16
Hüda Hüdan
Burak Emingil
Suzuki Vitara
T1
3:43.020
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