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Tırmanmanın galibi Doğa Koyuncu oldu

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Tırmanmanın galibi Doğa Koyuncu oldu
Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK) organize ettiği, Şeker Sigorta 2017 KKTC Tırmanma Şampiyonası’nın üçüncü yarışı, “Avenue Dereboyu Tırmanma Yarışı” yapıldı.

Avenue Dereboyu sponsorluğunda, Kaplıca-Kantara yolunda hazırlanan 3.8 kilometrelik yolda dün yapılan sezonun üçüncü tırmanma yarışını, Mazda RX-7 aracıyla Doğa Koyuncu kazandı. 15 ekibin mücadele ettiği yarış, güzel bir havada ve seyircilerin yoğun ilgisiyle yapıldı. İkinci hakkında 2:39,824’lük derece elde eden Doğa Koyuncu, aracındaki debriyaj sorununa rağmen ilk sırada yer almayı başardı. İkinci sırada Deniz Denner-Ömer Topcu ikilisi yer alırken, yaşadıkları benzin pompası sorununa rağmen ikinci olan ikili şampiyonada kritik puanları hanelerine yazdırmayı başardı. Üçüncü sırada yer alan ekip ise Ön çeker araçları, Honda Civic Type-R ile Kemal Topçuoğlu - Orçun Yırık ikilisiydi.

 

1-doga-koyuncu.jpgGenel Klasmanda dördüncü, E4 kategorisinde ikinci olan ekip Ahmet Debreli-Tunç Derebey ikilisi olurken, onları Eray Özvurulmuş-İzem Özvurulmuş ikilisi takip etti. Yarış öncesi şampiyonada ikinci sırada bulunan Mehmet Çocuk-Melih Pastırmacı ikilisi araçları yetişmediği için rallide kullandıkları araçları ile start aldılar. Buji arızası ile yavaş kalan ikili ancak sekizinci olabildiler. Yarış öncesi şampiyonada üçüncü sırada bulunan Hasan Reyhan ise ilk zaman turunda kaza yaparak derece elde edemedi.

 

Yarış sonunda Kantara Meydanı’nda yapılan ödül töreni ile dereceye girenlere ödülleri verildi.

 

Şeker Sigorta 2017 KKTC Tırmanma Şampiyonası Avenue Dereboyu yarışı dereceleri;

 

#

Pilot

Co-Pilot

Araç

Gr.

Derece

1

4

Doğa Koyuncu

-

Mazda Rx-7

E4

2:39.824

2

1

Deniz Denner

Ömer Topcu

Mitsubishi Lancer Evo 6

E2

2:40.089

3

5

Kemal Topcuoğlu

Orçun Yırık

Honda Civic Type-R

E3

2:53.978

4

7

Ahmet Debreli

Tunç Derebey

Nissan Silvia

E4

2:59.843

5

6

Eray Özvurulmuş

İzem Özvurulmuş

Nissan Skyline

E4

3:03.976

6

8

Ahmet Esendağlı

Harun Çakır

Nissan Silvia

E4

3:10.028

7

10

Ahmet Bağrıaçık

Eray Karmaner

Nissan Skyline

E4

3:14.073

8

2

Mehmet Çocuk

Melih Pastırmacı

Mitsubishi Lancer Evo 6

E2

3:16.576

9

12

Tankut Yiğithan

Erkut Yiğithan

Toyota Glanza

E2

3:18.278

10

9

İbrahim Aydoğanlı

Taner Balkanlar

Nissan Skyline

E4

3:23.044

11

15

Kürşat Güdül

Selim Torun

Nissan Silvia

E4

3:23.993

12

11

Önem Biçentürk

Hüseyin Ayrılmazkardeşler

Nissan Silvia

E4

3:32.943

13

16

Hüda Hüdan

Burak Emingil

Suzuki Vitara

T1

3:43.020

 

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