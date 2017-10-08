Tırmanmanın galibi Doğa Koyuncu oldu

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK) organize ettiği, Şeker Sigorta 2017 KKTC Tırmanma Şampiyonası’nın üçüncü yarışı, “Avenue Dereboyu Tırmanma Yarışı” yapıldı.

Avenue Dereboyu sponsorluğunda, Kaplıca-Kantara yolunda hazırlanan 3.8 kilometrelik yolda dün yapılan sezonun üçüncü tırmanma yarışını, Mazda RX-7 aracıyla Doğa Koyuncu kazandı. 15 ekibin mücadele ettiği yarış, güzel bir havada ve seyircilerin yoğun ilgisiyle yapıldı. İkinci hakkında 2:39,824’lük derece elde eden Doğa Koyuncu, aracındaki debriyaj sorununa rağmen ilk sırada yer almayı başardı. İkinci sırada Deniz Denner-Ömer Topcu ikilisi yer alırken, yaşadıkları benzin pompası sorununa rağmen ikinci olan ikili şampiyonada kritik puanları hanelerine yazdırmayı başardı. Üçüncü sırada yer alan ekip ise Ön çeker araçları, Honda Civic Type-R ile Kemal Topçuoğlu - Orçun Yırık ikilisiydi.

Genel Klasmanda dördüncü, E4 kategorisinde ikinci olan ekip Ahmet Debreli-Tunç Derebey ikilisi olurken, onları Eray Özvurulmuş-İzem Özvurulmuş ikilisi takip etti. Yarış öncesi şampiyonada ikinci sırada bulunan Mehmet Çocuk-Melih Pastırmacı ikilisi araçları yetişmediği için rallide kullandıkları araçları ile start aldılar. Buji arızası ile yavaş kalan ikili ancak sekizinci olabildiler. Yarış öncesi şampiyonada üçüncü sırada bulunan Hasan Reyhan ise ilk zaman turunda kaza yaparak derece elde edemedi.

Yarış sonunda Kantara Meydanı’nda yapılan ödül töreni ile dereceye girenlere ödülleri verildi.

Şeker Sigorta 2017 KKTC Tırmanma Şampiyonası Avenue Dereboyu yarışı dereceleri;