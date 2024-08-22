Tirmen ve Vadili'de "Dinamit Operasyonu": Uyuşturucu Operasyonunda Üç Kişi Tutuklandı

Narkotik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, çeşitli türde uyuşturucu maddeler ve yüklü miktarda nakit para ele geçirildi. Üç zanlı tutuklandı, soruşturma sürüyor.

Tirmen ve Vadili’de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

21 Ağustos 2024 tarihinde, saat 10:30’da, Tirmen ve Vadili’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen "Dinamit Operasyonu" kapsamında, Ö.A.K. (30), E.K. (35) ve B.Y. (47) isimli şahısların tasarrufunda toplam 50 gram ağırlığında hintkeneviri, 5 gram metamfetamin ve 42 gram kokain türü uyuşturucu maddeler, ayrıca MDMA içerdiğine inanılan 7 adet hap ele geçirildi.

Operasyon sırasında, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 2 adet hassas terazi, 2 adet öğütücü, 2 adet el yapımı cam pipo, ucu yanık 2 adet sarma sigara, 6 adet kağıt parçası ve uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 169.900 TL, 3000 Sterlin ve 200 Euro nakit para da tespit edilerek emare olarak alındı.

Olayla ilgili olarak bahsi geçen şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir