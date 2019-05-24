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Tırnak batması nasıl önlenir?

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Tırnak batması nasıl önlenir? Tırnak batması ve tedavi yöntemleri hakkında tüm merak edilenleri sizler için araştırdık!
Tırnak batması nasıl önlenir?

Tırnak batması çok sık rastlanan sağlık sorunlarından biridir. Genellikle kızarıklık ve ağrıya neden olmaktadır. Tırnak batması sorunu yaşayan kişi bu sorunun ilerlemesi durumunda ayakkabıyı bile zor giyer hale gelir. Ayakları iltihaplanır ve bu iltihaplanmadan dolayı çorapları da sık sık kirlenmektedir. Peki tırnak batması nasıl önlenir? Tırnak batması ve tedavi yöntemleri hakkında tüm merak edilenleri  Dermatoloji Bölümü’nden Uz. Dr. Seda Erdoğan'dan öğrendik! 

UYGUNSUZ AYAKKABI SEÇİMİ TIRNAK BATMASINA NEDEN OLMAKTADIR 

Tırnak batması cildin yana ya da içeri doğru uzamasıdır. Tırnak batması genellikle başparmakta görülen bir rahatsızlıktır. Çok nadir olarak el tırnaklarında da batma görülmektedir. Tırnak batması iltihaplı ya da iltihapsız olabilir. Uygunsuz ayakkabı seçimi tırnak batmasının başlıca nedenlerinden birdir. 

AĞRI ŞİDDETLİYSE DOKTORA BAŞVURUN 

Tırnak batması evde tedavi edilebilir bir rahatszlıktır. Ancak ağrı şiddetli olur ya da yayılırsa bir uzmana başvurmanız gerekebilir. Evde, batık olan tırnağa sıcak su banyosunu uyguladıktan sonra, cımbız yardımı ile hafifçe batık tırnak kaldırılır ve tırnak ile etin arasına pamuk yerleştirilir. Bu yöntem ile tırnağın etin içerisine doğru değil dışa doğru uzaması sağlanır ve tırnak batması sorunu ortadan kalkar.

 AYAKLARINIZI KURU TUTMAYA ÖZEN GÖSTERİN 

Bu sorununuz geçene kadar bir süre ayaklarınızı açıkta bırakan ayakkabılar ve terlikler giymeyi tercih etmelisiniz. Pamuklu çoraplar tercih edin ve çoraplarınızı bir kereden fazla giymemeye özen gösterin. Ayağınızda dolaşım sorunu varsa veya kendi tırnaklarınızı kesemiyorsanız, güvenilir bir yerde pedikür yaptırmayı tercih edin. İçe doğru büyüyen, birkaç hafta süren, iltihaplı tırnak batmanız varsa mutlaka bir uzmana görünün.

 ERKEN EVREDE KONSERVATİF TEDAVİLER UYGULANIR 

Tırnak batması eğer çok şiddetli bir ağrıya yol açıyorsa mutlaka bir uzmana başvurun.Doktor olmayan kişilerce bilinçsizce yapılan uygulamalar, tırnak probleminin tam olarak iyileşmemesine ve iltihaplanmalara yol açabilir, kalıcı tırnak bozuklukları ile de sonuçlanabilir.Tırnak batmasının durumuna göre tedavi değişmektedir. Erken evrede konservatif tedaviler, ileri evrede ise cerrahi yöntemler tercih edilebilir.

TIRNAKLARINIZI ÇOK KISA KESMEYİN 

Tırnak batmasını önlemek için dikkat etmeniz gereken bazı kurallar vardır. Bunlardan bazıları şunlardır;  Tırnaklarınızı çok kısa kesmeyin. Tırnaklarınız köşelerini dik köşeler şeklinde bırakmamaya özen gösterin. Yarım ay şeklinde kesin. Dar ve sivri burun ve topuklu ayakkabılardan uzak durun. Evde yalın ayak gezin.

 
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