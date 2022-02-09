  • BIST 2.042,85
  • Altın 790.26277
  • Dolar 13.5302
  • Euro 15.4612
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 6 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 5 °C
  • İskele 6 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAOmicron’u Etkisiz Hale Getiren Antikor Geliştirdiler

Tırnak Batması Nasıl Önlenir?

» »
Tırnak Batması Nasıl Önlenir?
Tırnak Batması Nasıl Önlenir?

Parmakta ve tırnak kenarında kızarıklık, şişlik, ağrı gibi şikayetlere yol açabilen tırnak batması, oldukça yaygın görünen bir durum. Ayak sağlığını olumsuz etkileyen tırnak batması, ayakkabı giymeyi zorlaştırıyor, iltihap ve apse gibi sorunlara neden olabiliyor. Özellikle yaz aylarına yaklaşırken, burnu açık ayakkabıların tercih edilmesi tırnak batması durumunu tetikliyor.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op.Dr. Feza Köylüoğlu, tırnak batması ve tedavi yöntemleri hakkında merak edilenleri cevapladı.

TIRNAK BATMASI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Tırnak batması, özellikle ayak başparmak tırnağının iç veya dış kenarında şişlik, kızarıklık ve acıyla kendini belli eden bir enfeksiyondur. Mekanik olarak tırnak kenarının ete batmasıyla başlar. Şikayet ve belirtiler artarak devam eder. Başlangıçta sadece sert bir yere dokununca olan ağrı bir süre sonra akıntısıyla çorabı kirleten ciddi bir enfeksiyon haline gelir.

TIRNAK BATMASI TEDAVİSİ NASIL OLUR?

Sağlıklı bir tedavi planlaması için tırnağın değerlendirmesinin iyi yapılması gerekir. Hemen ardından genellikle batık kısmı alınır bazen de dikiş atılır. Burada tırnağın hemen çekilmesinin bir çözüm olmadığının bilinmesi gerekir.

Tel tedavileri sonucu da nüks görülebilmektedir. Buna karşın ‘fenol ile matrisektomi’ adı verilen yöntem ile yüksek oranda başarı sağlanabilmektedir.

Tırnak kenarındaki sadece batık kısım köke kadar alınıp buradan bir daha tırnak çıkıp batık oluşturmasın diye batık yeri kimyasal bir madde ile körlenir. Böylelikle tekrar batık olma ihtimali en aza indirilmiş olur.

TIRNAK BATMASI NASIL ÖNLENİR?

1.Tırnaklarınızı çok kısa kesmeyin.

2.Tırnaklarınız köşelerini dik bırakmamaya özen gösterin, yarım ay şeklinde kesin.

3.Dar ve sivri burun ve topuklu ayakkabılardan uzak durun.

4.Bir süre parmağınızı açıkta bırakacak terlikler ve sandaletler kullanın.

5.Ayaklarınızı kuru tutmaya özen gösterin.

6.Yalnızca pamuklu çorap kullanın ve günlük olarak değiştirin.

7.Ayağınızda dolaşım sorunu varsa veya kendi tırnaklarınızı kesemiyorsanız güvenilir bir yerde tırnak bakımı ve pedikür yaptırmayı tercih edin.

8.İçe doğru büyüyen, birkaç hafta süren iltihaplı tırnak batmanız varsa mutlaka bir uzmana görünün.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bill Gates'ten Korkutan Uyarı: Koronavirüs Pandemisi Son Değil09 Şubat 2022 Çarşamba 22:26
  • Uzmanlar Uyardı: Enerji İçecekleri Baş Ağrısını Tetikliyor09 Şubat 2022 Çarşamba 21:14
  • Her Yıl 20 Bin Pasif İçici Sigaradan Hayatını Kaybediyor09 Şubat 2022 Çarşamba 20:02
  • Sağlık Bakanı Pilli'den Aşı Çağrısı09 Şubat 2022 Çarşamba 18:13
  • Parmak emme, tırnak yemek kaygının belirtisi…09 Şubat 2022 Çarşamba 16:53
  • DSÖ: Zengin ülkeler Covid-19 ile mücadele kampanyasına 16 milyar dolar vermeli09 Şubat 2022 Çarşamba 14:05
  • DSÖ’den korkutan varyant açıklaması: 'Omicron’dan daha bulaşıcı ve daha yaygın hale gelecek'09 Şubat 2022 Çarşamba 13:11
  • Ceyhun Birinci Corona'ya yakalandı!09 Şubat 2022 Çarşamba 13:07
  • İtalya'da Açık Havada Maske Kullanma Zorunluluğu Kalkıyor08 Şubat 2022 Salı 23:47
  • Diş Sıkmanın Yol Açtığı Sorunlar08 Şubat 2022 Salı 23:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti