Tırnak Batması Nasıl Önlenir?

Parmakta ve tırnak kenarında kızarıklık, şişlik, ağrı gibi şikayetlere yol açabilen tırnak batması, oldukça yaygın görünen bir durum. Ayak sağlığını olumsuz etkileyen tırnak batması, ayakkabı giymeyi zorlaştırıyor, iltihap ve apse gibi sorunlara neden olabiliyor. Özellikle yaz aylarına yaklaşırken, burnu açık ayakkabıların tercih edilmesi tırnak batması durumunu tetikliyor.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op.Dr. Feza Köylüoğlu, tırnak batması ve tedavi yöntemleri hakkında merak edilenleri cevapladı.

TIRNAK BATMASI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Tırnak batması, özellikle ayak başparmak tırnağının iç veya dış kenarında şişlik, kızarıklık ve acıyla kendini belli eden bir enfeksiyondur. Mekanik olarak tırnak kenarının ete batmasıyla başlar. Şikayet ve belirtiler artarak devam eder. Başlangıçta sadece sert bir yere dokununca olan ağrı bir süre sonra akıntısıyla çorabı kirleten ciddi bir enfeksiyon haline gelir.

TIRNAK BATMASI TEDAVİSİ NASIL OLUR?

Sağlıklı bir tedavi planlaması için tırnağın değerlendirmesinin iyi yapılması gerekir. Hemen ardından genellikle batık kısmı alınır bazen de dikiş atılır. Burada tırnağın hemen çekilmesinin bir çözüm olmadığının bilinmesi gerekir.

Tel tedavileri sonucu da nüks görülebilmektedir. Buna karşın ‘fenol ile matrisektomi’ adı verilen yöntem ile yüksek oranda başarı sağlanabilmektedir.

Tırnak kenarındaki sadece batık kısım köke kadar alınıp buradan bir daha tırnak çıkıp batık oluşturmasın diye batık yeri kimyasal bir madde ile körlenir. Böylelikle tekrar batık olma ihtimali en aza indirilmiş olur.

TIRNAK BATMASI NASIL ÖNLENİR?

1.Tırnaklarınızı çok kısa kesmeyin.

2.Tırnaklarınız köşelerini dik bırakmamaya özen gösterin, yarım ay şeklinde kesin.

3.Dar ve sivri burun ve topuklu ayakkabılardan uzak durun.

4.Bir süre parmağınızı açıkta bırakacak terlikler ve sandaletler kullanın.

5.Ayaklarınızı kuru tutmaya özen gösterin.

6.Yalnızca pamuklu çorap kullanın ve günlük olarak değiştirin.

7.Ayağınızda dolaşım sorunu varsa veya kendi tırnaklarınızı kesemiyorsanız güvenilir bir yerde tırnak bakımı ve pedikür yaptırmayı tercih edin.

8.İçe doğru büyüyen, birkaç hafta süren iltihaplı tırnak batmanız varsa mutlaka bir uzmana görünün.