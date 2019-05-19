  • BIST 86.796
  • Altın 248,760
  • Dolar 6,0406
  • Euro 6,7414
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı bromat miktarları uygun çıkan su markalarını açıkladı

Tırnak batması neden olur işte en önemli nedeni!

» »
Tırnak batması neden olur? Tırnak batması nasıl geçer? Yanlış tırnak kesmenin batmaya neden olduğunu biliyor muydunuz? İşte nedeni!
Tırnak batması neden olur işte en önemli nedeni!

Genellikle ayak baş parmağında görülen, kişinin yaşam kalitesini düşüren ve ileri dereceli hastalarda neredeyse ayakkabı giyemeyecek bir hale gelinen tırnak batmasına neden olan şeyin ne olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız. Uzmanlar tırnak batmasının en önemli nedeninin yanlış tırnak kesimi olduğunu söylüyor. Erken evrede tedavi edilebilen bu hastalık mutlaka uzman yardımına ihtiyaç duyuyor. Elmaelma.com olarak sizler için  tırnak batmasının nedenlerini ve tedavi yöntemlerinin neler olduğunu Uz. Dr. Ayşenur Banu Çağlar'dan öğrendik. İşte tırnak batması ve tedavisi hakkında tüm merak edilenler! 

İŞTE TIRNAK BATMASININ EN ÖNEMLİ NEDENİ! 

 Tırnak batması sıklıkla ayak başparmak tırnağında, tırnağın dış köşelerinin tırnak yanındaki yumuşak doku içerisine gömülmesi şekline ortaya çıkmaktadır. Ağrı kızarıklık, şişlik ve sonrasında iltihaplanma görülebilir. Ayak tırnaklarının çok kısa ve yuvarlanarak kesilmesi, dar uçlu ayakkabı giyilmesi, ayakta aşırı terlemenin varlığı, obezite ve ayak başparmak tırnağına alınan darbeler tırnak batmasını tetikleyebilir.

ŞİDDETLİ DURUMLARDA TIRNAK ÇEKİMİ GEREKEBİLİR 

Tırnak batmasının tedavisi batmanın şiddetine göre belirlenir. Ağrı, kızarıklık ve iltihaplanmanın olduğu hafif ve orta şiddetteki batmalarda pansuman, antibiyotikli kremler ve antibiyotik haplar önerilmektedir. Tırnak ile tırnak yatağı arasında batmayı engelleyebilecek bariyerler de tedavi uygulamaları arasında yer alır. Bu bariyer yöntemler pamuk, diş ipi ya da tırnak teli olabilir. Ağrı kızarıklık ve iltihaplanmaya ek olarak batan tırnağın kenarında yumuşak doku büyümesinin meydana geldiği şiddetli durumlarında ise tırnak çekimi gerekebilir.

BATMANIN TEKRARLANMAMASI İÇİN... 

Tırnak çekimi sırasında aktif enfeksiyon olmamalıdır ve bu nedenle de çekim öncesinde antibiyotik haplar kullanılması gerekebilir. Çekim öncesinde lokal anestezi uygulanır. Böylece işlem sırasında herhangi bir ağrı duyulmaz. Çekimde tüm tırnak plağının çekimi yerine batan kısımdaki tırnak plağı kısmi olarak çıkarılır. Batmanın tekrarlamaması amacıyla çekim uygulandıktan sonra batmanın olduğu tırnak kökünün tahrip edilmesi gerekir. Bu işlemin yetersiz kaldığı durumlarda cerrahi ile batan kısımdaki tırnak kökü çıkarılabilir.

DAR UÇLU AYAKKABILAR GİYMEYİN! 

Uygun yöntemler ile çekim ve tırnak kök tahribatı yapıldığında çekim sonrasında batma büyük oranda tekrarlamamaktadır. Çekim sonrasında ödem ve ağrıyı azaltmak amacıyla 48 saat süreyle ayak yüksekte tutulmalı, ağrı olduğunda kanamayı artırma ihtimali olmayan ağrı kesiciler kullanılmalı, dar uçlu ayakkabılar giyilmemeli ve pansuman günlük olarak değiştirilmelidir. Kişi uzun süre ayakta kalmamak ve dar ayakkabı giymemek kaydıyla 2-3 gün sonra normal yaşantısına geri dönebilir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Aşı Olmadan Kızamığa Yakalanan Hastaların Fotoğrafları18 Mayıs 2019 Cumartesi 17:00
  • Canan Karatay: Sağlıklı diye meyve yerseniz şeker hastalığından da kanserden de kurtulamazsınız18 Mayıs 2019 Cumartesi 14:37
  • Dünya Ruh Sağlığı Farkındalık Haftası18 Mayıs 2019 Cumartesi 12:21
  • Aşırı işlenmiş gıdalar 'daha çok yediriyor'18 Mayıs 2019 Cumartesi 10:55
  • Cinselliğin 4 altın kuralı17 Mayıs 2019 Cuma 23:59
  • Kadınlarda G noktası nasıl bulunur?17 Mayıs 2019 Cuma 22:00
  • Yürümek yeterli değil; hızlı yürümek gerek!17 Mayıs 2019 Cuma 12:12
  • Yatarken 15 dakikada uykuya dalamıyorsanız....16 Mayıs 2019 Perşembe 23:59
  • Alerjiden korunmanın 9 kolay yöntemi16 Mayıs 2019 Perşembe 23:00
  • Düzenli egzersiz meme kanseri riskini azaltıyor!15 Mayıs 2019 Çarşamba 23:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti