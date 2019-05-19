Tırnak batması neden olur işte en önemli nedeni!

Tırnak batması neden olur? Tırnak batması nasıl geçer? Yanlış tırnak kesmenin batmaya neden olduğunu biliyor muydunuz? İşte nedeni!

Genellikle ayak baş parmağında görülen, kişinin yaşam kalitesini düşüren ve ileri dereceli hastalarda neredeyse ayakkabı giyemeyecek bir hale gelinen tırnak batmasına neden olan şeyin ne olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız. Uzmanlar tırnak batmasının en önemli nedeninin yanlış tırnak kesimi olduğunu söylüyor. Erken evrede tedavi edilebilen bu hastalık mutlaka uzman yardımına ihtiyaç duyuyor. Elmaelma.com olarak sizler için tırnak batmasının nedenlerini ve tedavi yöntemlerinin neler olduğunu Uz. Dr. Ayşenur Banu Çağlar'dan öğrendik. İşte tırnak batması ve tedavisi hakkında tüm merak edilenler!

İŞTE TIRNAK BATMASININ EN ÖNEMLİ NEDENİ!

Tırnak batması sıklıkla ayak başparmak tırnağında, tırnağın dış köşelerinin tırnak yanındaki yumuşak doku içerisine gömülmesi şekline ortaya çıkmaktadır. Ağrı kızarıklık, şişlik ve sonrasında iltihaplanma görülebilir. Ayak tırnaklarının çok kısa ve yuvarlanarak kesilmesi, dar uçlu ayakkabı giyilmesi, ayakta aşırı terlemenin varlığı, obezite ve ayak başparmak tırnağına alınan darbeler tırnak batmasını tetikleyebilir.

ŞİDDETLİ DURUMLARDA TIRNAK ÇEKİMİ GEREKEBİLİR

Tırnak batmasının tedavisi batmanın şiddetine göre belirlenir. Ağrı, kızarıklık ve iltihaplanmanın olduğu hafif ve orta şiddetteki batmalarda pansuman, antibiyotikli kremler ve antibiyotik haplar önerilmektedir. Tırnak ile tırnak yatağı arasında batmayı engelleyebilecek bariyerler de tedavi uygulamaları arasında yer alır. Bu bariyer yöntemler pamuk, diş ipi ya da tırnak teli olabilir. Ağrı kızarıklık ve iltihaplanmaya ek olarak batan tırnağın kenarında yumuşak doku büyümesinin meydana geldiği şiddetli durumlarında ise tırnak çekimi gerekebilir.

BATMANIN TEKRARLANMAMASI İÇİN...

Tırnak çekimi sırasında aktif enfeksiyon olmamalıdır ve bu nedenle de çekim öncesinde antibiyotik haplar kullanılması gerekebilir. Çekim öncesinde lokal anestezi uygulanır. Böylece işlem sırasında herhangi bir ağrı duyulmaz. Çekimde tüm tırnak plağının çekimi yerine batan kısımdaki tırnak plağı kısmi olarak çıkarılır. Batmanın tekrarlamaması amacıyla çekim uygulandıktan sonra batmanın olduğu tırnak kökünün tahrip edilmesi gerekir. Bu işlemin yetersiz kaldığı durumlarda cerrahi ile batan kısımdaki tırnak kökü çıkarılabilir.

DAR UÇLU AYAKKABILAR GİYMEYİN!

Uygun yöntemler ile çekim ve tırnak kök tahribatı yapıldığında çekim sonrasında batma büyük oranda tekrarlamamaktadır. Çekim sonrasında ödem ve ağrıyı azaltmak amacıyla 48 saat süreyle ayak yüksekte tutulmalı, ağrı olduğunda kanamayı artırma ihtimali olmayan ağrı kesiciler kullanılmalı, dar uçlu ayakkabılar giyilmemeli ve pansuman günlük olarak değiştirilmelidir. Kişi uzun süre ayakta kalmamak ve dar ayakkabı giymemek kaydıyla 2-3 gün sonra normal yaşantısına geri dönebilir.