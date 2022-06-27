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TİSK'ten asgari ücret açıklaması

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Türkiye İşveren Sendikası, asgari ücret zammı için açıklama yaptı. TİSK'ten yapılan açıklamada, işveren tarafı da asgari ücret zammına yeşil ışık yaktı.
TİSK'ten asgari ücret açıklaması

 Sendika, asgari ücret zammı için kurulacak masada yer alacaklarını açıkladı.

Asgari ücret dahil, emekli ve memur maaşları ile birlikte milyonlarca kişinin gelirini artıracak temmuz zammı için geri sayım başladı.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından asgari ücrete ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tüm taraflara çözüm olacak formüller için işbirliğine hazırız.

Asgari ücretin değerlendirilmesi için yapılacak bir toplantıda masada olacağız.

Asgari ücretle ilgili olası bir değerlendirmeye olumlu yaklaşacağız."

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