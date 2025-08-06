  • BIST 10901.01
  • Altın 4412.184
  • Dolar 40.6614
  • Euro 47.3536
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 36 °C
SON DAKİKAİşte artan yeni trafik cezaları!

Tişörtüne 'Özgür Filistin için dua edin' yazan futbolcuya ceza

» »
Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) “Özgür Filistin için dua edin” yazılı tişörtü nedeniyle Sri Lankalı futbolcu Mohamed Thilham’a 2 bin dolar para cezası kesti.
Tişörtüne 'Özgür Filistin için dua edin' yazan futbolcuya ceza

7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail saldırısıyla karşı karşıya bulunan Gazze’de 61 bin 158 Filistinli öldürüldü. Fas kökenli İspanyol spor gazetecisi Leyla Hamed’e göre bunların 500’den fazlası futbolcuydu.

İsrail’in saldırılarına yeşil sahada da tepki var.

AFC Asya Kupası Elemeleri’nde Sri Lanka, 10 Haziran’da Çin Taipei’yi 3-1 mağlup etmiş, Sri Lankalı futbolcular maç sonrası kutlama yapmıştı.

Yedek kulübesinde oturan 19 yaşındaki Thilham da kutlamalara “Özgür Filistin için dua edin” yazılı tişörtüyle katılmıştı.

Newswire‘ın haberine göre AFC, maç öncesinde paylaşımlar da yapan futbolcuya 2 bin dolar para cezası kesti.

Genç futbolcuya ödeme için bir ay süre verildi.

İsrail saldırılarında öldürülen Filistinli futbolculara sessiz kaldığı gerekçesiyle uluslararası spor kurumlarını eleştiren gazeteci Leyla Hamed cezaya tepki gösterdi: “FIFA ve Asya Futbol Konfederasyonu bize gerçek ‘etik ve değerlerinin’ ne olduğunu gösteriyor.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Rusya'da 49 kişiyi taşıyan yolcu uçağı kayboldu24 Temmuz 2025 Perşembe 10:03
  • İran-İsrail arasında ateşkes başladı24 Haziran 2025 Salı 10:22
  • İsrail hükümeti ateşkes önerisini kabul ettiğini duyurdu24 Haziran 2025 Salı 10:07
  • Çin, ABD'nin saldırılarının BM Şartı ve İran'ın egemenliğini ihlal ettiğini belirtti23 Haziran 2025 Pazartesi 09:04
  • “Orta Doğu'da İsrail kadar terör kaynağı olan hiçbir ülke yok"19 Haziran 2025 Perşembe 16:40
  • İsrailli hacker grubunun İran'ın kripto borsasına siber saldırı düzenlediği iddiası18 Haziran 2025 Çarşamba 17:33
  • İran'dan vatandaşlarına WhatsApp uyarısı: Uygulamayı silin18 Haziran 2025 Çarşamba 17:15
  • Üstel, Şuşa’da konuştu: KKTC'ye sahip çıkın, KKTC'yi tanıyın15 Haziran 2025 Pazar 15:37
  • İsrail'deki Ben Gurion Havalimanı uçuşlara kapatıldı14 Haziran 2025 Cumartesi 17:12
  • Hindistan'da 242 kişilik yolcu uçağı yerleşim bölgesine düştü!12 Haziran 2025 Perşembe 12:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti