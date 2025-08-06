Tişörtüne 'Özgür Filistin için dua edin' yazan futbolcuya ceza

Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) “Özgür Filistin için dua edin” yazılı tişörtü nedeniyle Sri Lankalı futbolcu Mohamed Thilham’a 2 bin dolar para cezası kesti.

7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail saldırısıyla karşı karşıya bulunan Gazze’de 61 bin 158 Filistinli öldürüldü. Fas kökenli İspanyol spor gazetecisi Leyla Hamed’e göre bunların 500’den fazlası futbolcuydu.

İsrail’in saldırılarına yeşil sahada da tepki var.

AFC Asya Kupası Elemeleri’nde Sri Lanka, 10 Haziran’da Çin Taipei’yi 3-1 mağlup etmiş, Sri Lankalı futbolcular maç sonrası kutlama yapmıştı.

Yedek kulübesinde oturan 19 yaşındaki Thilham da kutlamalara “Özgür Filistin için dua edin” yazılı tişörtüyle katılmıştı.

Newswire‘ın haberine göre AFC, maç öncesinde paylaşımlar da yapan futbolcuya 2 bin dolar para cezası kesti.

Genç futbolcuya ödeme için bir ay süre verildi.

İsrail saldırılarında öldürülen Filistinli futbolculara sessiz kaldığı gerekçesiyle uluslararası spor kurumlarını eleştiren gazeteci Leyla Hamed cezaya tepki gösterdi: “FIFA ve Asya Futbol Konfederasyonu bize gerçek ‘etik ve değerlerinin’ ne olduğunu gösteriyor.”