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Titanic'i yangın mı batırdı?

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Titanic'i yangın mı batırdı?
"Titanic'in batması tanrının işi olarak değerlendiriliyor. Ancak yangın, buzdağı ve cezai ihmal bu geminin batmasına neden oldu"

Titanic'i inceleyen araştırmacılar ortaya ilginç bir teori attı; Titanic buzdağına çarptığı için değil gövdesinde yangın çıktığı için battı. Teoriye göre kontrol altına alınamayan bu yangın gövdedeki çeliği zayıf düşürerek çarpma anında kırılmasına neden oldu.

Titanic'i inceleyen araştırmacılar ortaya ilginç bir teori attı; Titanic buzdağına çarptığı için değil gövdesinde yangın çıktığı için battı.

Teoriye göre kontrol altına alınamayan bu yangın gövdedeki çeliği zayıf düşürerek çarpma anında kırılmasına neden oldu.

Channel 4 televizyonunda yayınlan Titanic: The New Evidence" (Yeni Kanıt) isimli belgeselde ortaya atılan teoriye göre söz konusu yangın üç haftadan fazla sürdü ve çarpışma anında gemide yangın halen devam ediyordu.

Geminin gövdesindeki yangının Titanic'in yola çıkmadan önce başlamış olacağı da belirtildi.

Belgeseli çeken ekipten Senan Molony Titanic'e ait fotoğraflara bakarak geminin ön tarafının sağ kısmında yangın izlerine rastladığını söyledi.

Senan Malony fotoğraf uzmanlarına bu tespitini gösterdiğini ve onların da bunu doğruladığını ekledi.

Titanic'in yandığı yerden buzdağına çarpması nedeniyle aşırı ısıdan dolayı zayıflamış olan çeliğin etkisi daha fazla hissettiğine dikkat çekildi.

12 kişilik bir ekibin yangını söndürmeye çalıştığı ancak sıcaklığın 1000 santigrat dereceye ulaşması nedeniyle bunu başarmanın pek mümkün olmaduğu ifade edildi. Molony, "Titanic'in batması tanrının işi olarak değerlendiriliyor. Ancak yangın, buzdağı ve cezai ihmal bu geminin batmasına neden oldu" diye konuştu.

Senan Molony bu durumu metalurji uzmanlarına sorduğunu ve bu derecede bir yangının çeliği yüzde 75 oranında zayıflatabilir cevabını aldığını söyledi. 2008 yılında da Ray Boston Titanic'te bir kömür yangınının başladığına inandığını söylemişti.
Boston, söz konusu yangın nedeniyle Titanic'in buzdağına çarpmasa bile New York'a varmadan önce patlayabileceğini iddia etmişti.

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