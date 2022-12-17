Titanik’ik yönetmeninden yıllar sonra gelen açıklama: Jack yaşayamazdı

Dünyanın en ünlü filmlerinden 1997 yapımı Titanik’te Jack Dawson’ın öldüğü sahneyle ilgili teoriler yıllardır gündemde. Efsane filmin yönetmeni James Cameron’dan yıllar sonra o sahneye dair çarpıcı bir açıklama geldi.

Efsane film Titanik'in yönetmeni James Cameron, filmde Leonardo DiCaprio'nun canlandırdığı Jack Dawson karakterinin aslında hayatta kalabileceği yönündeki teorilere son noktayı koydu.

1997 yapımı filmde Tinanik'in batmasının ardından okyanusun ortasında kalan Jack ve Rose (Kate Winslet), buz gibi suda buldukları bir tahta parçasının üzerine çıkmaya çalışıyor. Ancak ikisi birden çıkınca tahta battığı için Jack, sevgilisi için ölümü göze alarak suyun içinde kalıyor. Bir süre sonra Jack donarak ölüyor, Rose ise kurtarma ekipleri tarafından bulunuyor.

Milyonları ağlatan bu sahneyle ilgili yıllardır çok sayıda teori ortaya atıldı. Birçok kişi aslında Jack'in hayatta kalabileceğini savundu.

‘SAHNEYİ TEKRARLAYARAK ANALİZ ETTİK’

Yıllar sonra yönetmen James Cameron, Jack'in hayatta kalamayacağını göstermek için bilimsel bir araştırma yaptığını açıkladı. Yeni filmi “Avatar: Suyun Yolu” ile ilgili Kanada basınına konuşan Cameron, “Bu sahneyle ilgili olarak daha sonra bir hipotermi uzmanıyla birçok analiz yaptık. Hatta filmde kullandığımız tahtanın benzerini ürettik” dedi.

Bilimsel araştırmayla ilgili detaylı analizlerin National Geographic'in Sevgililer Günü sayısında Titanik bölümünde yayınlanacağını aktaran Cameron, Jack ve Rose'la aynı ağırlıktaki iki kişiye sensörler yerleştirerek deneme yaptıklarını ve ikisinin de kurtulma ihtimalinin olmadığını gördüklerini söyledi.

‘ROMEO VE JULIET GİBİ’

Bu konudaki tartışmalara artık nokta koymak istediği için bilim insanlarıyla iş birliği yaptığını kaydeden ünlü yönetmen, Jack Dawson karakterinin gerçek koşullarda da ölümden kurtulamayacağını belirterek “Jack'in ölmesi gerekiyordu. Tıpkı Rome ve Juliet gibi. Bu aşk, fedakarlık ve ölüm üzerine bir filmdi” dedi.

Vizyona girdiği dönemde hasılat rekorları kıran Titanik, En İyi Film ile En İyi Yönetmen dahil 11 Oscar Ödülü'nün sahibi olmuştu.