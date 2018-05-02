Tiyatro Emekçileri Kolektifi kuruldu

Kıbrıs’ın kuzeyinde tiyatro sanatıyla uğraşan tiyatro emekçileri, dün yaptıkları basın açıklamasıyla Tiyatro Emekçileri Kolektifi’nin kurulduğunu duyurdu.

Kolektif kurucuları tarafından yapılan açıklamada, Kıbrıs’ta bir örgütlenme anlayışı içinde, dayanışma ve paylaşım hedefiyle tiyatro emekçilerini bir araya getirerek mücadeleyi örmeyi hedefledikleri belirtildi.

“Barış ve demokrasi kültürü desteklenecek”

Kolektif adına açıklamayı okuyan tiyatro sanatçısı Hatice Tezcan, sanatın evrenselliğinden hareketle barış ve demokrasi kültürünü desteklemek, faşist, milliyetçi, sanatı değersizleştiren tüm gerici faaliyetlere, her türlü savaşa ve savaş kışkırtıcılığına karşı durmayı ve ifade özgürlüğüne yönelik saldırılara karşı aktif eylemlilik sürecinde sanatsal ve toplumsal katılım sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Tezcan, kolektifin amatör veya profesyonel ayrımı gözetmeksizin tiyatroya emek veren tüm bireyleri örgütleme hedefi taşıdığını da belirterek, ırk, dil, din, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımı yapmaksızın barış ve demokrasi mücadelesi çerçevesinde insan hakları ve hukukun üstünlüğünü savunmak için 1 Mayıs Dünya İşçi Bayramı’nda, Tiyatro Emekçileri Kolektifi’nin kurulduğunu ilan etti.