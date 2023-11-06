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Tiyatro Günleri ‘Çökme Tehlikesi Var’ ile başladı

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Girne Belediyesi 2023 - 2024 Tiyatro Günleri Amerikan oyun yazarı Tennessee Williams'ın ünlü eseri ‘Çökme Tehlikesi Var’ ile start verdi. Açılış oyunu olan ‘Çökme Tehlikesi Var’ oyununa yoğun bir ilgi gösterildi.
Tiyatro Günleri ‘Çökme Tehlikesi Var’ ile başladı

Girne Belediyesi 2023 - 2024 Tiyatro Günleri Amerikan oyun yazarı Tennessee Williams'ın ünlü eseri ‘Çökme Tehlikesi Var’ ile start verdi. Açılış oyunu olan ‘Çökme Tehlikesi Var’ oyununa yoğun bir ilgi gösterildi.

Tiyatro tutkunları, Kasım ayı boyunca Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu'nda bir dizi farklı oyunu izleme fırsatına sahip olacaklar. Kasım ayı programı kapsamında ‘Hadi Öldürsene Canikom’ ve ‘Mozart ve Salieri’ gibi oyunlar sahnelenecek. Sanatseverler için zengin bir tiyatro deneyimi sunacak olan oyunlar, saat 20:30’da, Girne Belediye Oda Tiyatrosu’nda perde açacak.

Girne Belediyesi Tiyatro Toplulukları tarafından verilen bilgiye göre, oyunların bilet fiyatlarının 150 TL olarak belirlendiği kaydedildi. Oyun günleri kapıdan bilet satışının da gerçekleştirileceğinin belirtildiği açıklamada dileyenlerin online olarak, www.kibrisbiletcim.com sitesinden bilet temin edebileceğini ve oyunlar için rezervasyon yapılmayacağı kaydedildi.

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