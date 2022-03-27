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“Tiyatro Hayata Daha Umutlu Bakmanın, Dayanışmanın, Karşılıklı Sevgi Ve Saygının, Öneminin Kavrandığı Yer”

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“Tiyatro Hayata Daha Umutlu Bakmanın, Dayanışmanın, Karşılıklı Sevgi Ve Saygının, Öneminin Kavrandığı Yer”
“Tiyatro Hayata Daha Umutlu Bakmanın, Dayanışmanın, Karşılıklı Sevgi Ve Saygının, Öneminin Kavrandığı Yer”

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları, Dünya Tiyatrolar Günü nedeniyle “Bavul” isimli tiyatro oyunun ücretsiz olarak sahneleneceğini duyurdu.

Oyun Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde saat 20:00’de başlayacak. Oyun öncesinde geleneksel olarak hazırlanarak her yıl bir tiyatro oyuncusu tarafından okunan Dünya Tiyatrolar Günü bildirisi, bu yıl Cansev Gürsoy tarafından okunacak. 

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları'nın 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü bildirisinde, tiyatronun, hayata daha umutlu bakmanın, dayanışmanın, yardımlaşmanın, karşılıklı sevgi ve saygının, farkındalığın, birliğin beraberliğin öneminin kavrandığı yer olduğu kaydedildi.

Tiyatronun salgından sonra daha güçlü ve daha etkili bir şekilde varlığını devam ettirdiği ifade edilen açıklamada, tiyatronun bütün duyguları, anları, hikayeleri, masalları, şiirleri, müziği, renkleri içinde barındıran ve değiştiren, dönüştüren yoktan var eden yaratıcı, dünü bugünü yarını şu anda bir araya getiren, tüm zaman ve mekanlarda kurulan hayalleri en etkili bir biçimde dünyaya yayan ve gerçekleştiren sihirli bir sanat dalı olduğu vurgulandı.

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