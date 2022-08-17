Tiyatro Lefkoşa’da sokağa indi, yüzlerce yürek ayakta alkışladı

Çok yoğun katılımın olduğu ve 800’ün üzerinde sanatseverin yer aldığı geceye ev sahibi LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın yanı sıra 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bazı milletvekilleri ve diğer yetkililer katıldı.

Oyunun bitiminde sanatçılar ayakta alkışlanırken, ülkemizde sanata ve sanatçıya verilen önem bir kez daha Başkent Lefkoşa’da gösterildi.

Yaşar Ersoy: Bu umutsuzluk ortamında umudu bileyerek, tüm kötülüklere karşı bir sanatsal direniş eylemi gerçekleştirdik

“İnsan Denen Şey” oyununu tasarlayan, kurgulayan ve yöneten Yaşar Ersoy yaptığı konuşmada, kendilerine bir özgürlük alanı yaratmak için sanatları ile sokağa çıktıklarını, sokakta da yürek yüreğe ve kafa kafaya şekilde seyircileri ile buluştuklarını vurguladı.

Ersoy, “Bu umutsuzluk ortamında umudu bileyerek, tüm kötülüklere karşı bir sanatsal direniş eylemi gerçekleştirdik. Bu akşam 800’ün üzerinde seyirciye ulaşmamız ve yüzü aşkın izleyicinin oyunumuzu ayakta izlemesi bizleri hem mutlu etti, hem de yapmamız gereken daha çok iş olduğunu gösterdi” şeklinde sözlerini sürdürdü.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı’ya hem gecenin hem de oyunun hazırlanmasından ötürü candan teşekkürlerini sunan Yaşar Ersoy, oyunun diğer yerleşim yerlerinde de sunulacağını vurguladı.

Başkan Harmancı: Herkesin adaletten dem vurduğu, haksızlıklara isyan ettiği bu zor dönemde onlar yine sözlerini sanat yoluyla korkusuzca söylediler

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ise konuşmasında başta Yaşar Ersoy ile Erol Refikoğlu olmak üzere Özgür Oktay, Döndü Özata, Umut Ersoy, Hüseyin Kırmızı ve tüm emek koyan tüm sanatçılara teşekkürlerini sundu.

“Herkesin adaletten dem vurduğu, haksızlıklara isyan ettiği bu zor dönemde onlar yine sözlerini sanat yoluyla korkusuzca söylediler” şeklinde konuşan Başkan Harmancı, Ersoy’un emekli olmasına rağmen öğretmeye ve sözünü söylemeye devam etmesinin ülke için çok önemli ve değerli olduğunu belirtti.

Bir sonraki durak Mağusa

“İnsan Denen Şey” oyunu bir sonraki gösterimini Gazimağusa’da gerçekleştirecek. Oyun 22 Ağustos Pazartesi akşamı Buğday Cafe yanındaki park alanında oynanacak ve saat 20.30’da başlayacak.

“İnsan Denen Şey” oyununu Yaşar Ersoy tasarladı, kurguladı ve yönetti, oyunun müziklerini Hüseyin Kırmızı yaptı ve uyarladı. Oyunda, Erol Refikoğlu, Özgür Oktay, Döndü Özata, Umut Ersoy ve Yaşar Ersoy rol alırken, oyunun afiş tasarımını Umut Ersoy yaptı, oyunun fotoğraflarını Yıltan Taşçı çekti.