  • BIST 2.956,69
  • Altın 1021.902
  • Dolar 17.9534
  • Euro 18.2559
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAÇocuğunuza doğru yaklaşım önerileri!

Tiyatro Lefkoşa’da sokağa indi, yüzlerce yürek ayakta alkışladı

» »
Lefkoşa Türk Belediyesi’nin katkıları ile Sokak Tiyatrosu ekibinin tek perdelik yeni oyunu “İnsan Denen Şey”, dün akşam Merkez Lefkoşa alanında halka açık ücretsiz sunuldu.
Tiyatro Lefkoşa’da sokağa indi, yüzlerce yürek ayakta alkışladı

 

Çok yoğun katılımın olduğu ve 800’ün üzerinde sanatseverin yer aldığı geceye ev sahibi LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın yanı sıra 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bazı milletvekilleri ve diğer yetkililer katıldı.

Oyunun bitiminde sanatçılar ayakta alkışlanırken, ülkemizde sanata ve sanatçıya verilen önem bir kez daha Başkent Lefkoşa’da gösterildi.

 

Yaşar Ersoy: Bu umutsuzluk ortamında umudu bileyerek, tüm kötülüklere karşı bir sanatsal direniş eylemi gerçekleştirdik

“İnsan Denen Şey” oyununu tasarlayan, kurgulayan ve yöneten Yaşar Ersoy yaptığı konuşmada, kendilerine bir özgürlük alanı yaratmak için sanatları ile sokağa çıktıklarını, sokakta da yürek yüreğe ve kafa kafaya şekilde seyircileri ile buluştuklarını vurguladı.

Ersoy, “Bu umutsuzluk ortamında umudu bileyerek, tüm kötülüklere karşı bir sanatsal direniş eylemi gerçekleştirdik. Bu akşam 800’ün üzerinde seyirciye ulaşmamız ve yüzü aşkın izleyicinin oyunumuzu ayakta izlemesi bizleri hem mutlu etti, hem de yapmamız gereken daha çok iş olduğunu gösterdi” şeklinde sözlerini sürdürdü.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı’ya hem gecenin hem de oyunun hazırlanmasından ötürü candan teşekkürlerini sunan Yaşar Ersoy, oyunun diğer yerleşim yerlerinde de sunulacağını vurguladı.

 

Başkan Harmancı: Herkesin adaletten dem vurduğu, haksızlıklara isyan ettiği bu zor dönemde onlar yine sözlerini sanat yoluyla korkusuzca söylediler

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ise konuşmasında başta Yaşar Ersoy ile Erol Refikoğlu olmak üzere Özgür Oktay, Döndü Özata, Umut Ersoy, Hüseyin Kırmızı ve tüm emek koyan tüm sanatçılara teşekkürlerini sundu.

“Herkesin adaletten dem vurduğu, haksızlıklara isyan ettiği bu zor dönemde onlar yine sözlerini sanat yoluyla korkusuzca söylediler” şeklinde konuşan Başkan Harmancı, Ersoy’un emekli olmasına rağmen öğretmeye ve sözünü söylemeye devam etmesinin ülke için çok önemli ve değerli olduğunu belirtti.

 

Bir sonraki durak Mağusa

“İnsan Denen Şey” oyunu bir sonraki gösterimini Gazimağusa’da gerçekleştirecek. Oyun 22 Ağustos Pazartesi akşamı Buğday Cafe yanındaki park alanında oynanacak ve saat 20.30’da başlayacak.

“İnsan Denen Şey” oyununu Yaşar Ersoy tasarladı, kurguladı ve yönetti, oyunun müziklerini Hüseyin Kırmızı yaptı ve uyarladı. Oyunda, Erol Refikoğlu, Özgür Oktay, Döndü Özata, Umut Ersoy ve Yaşar Ersoy rol alırken, oyunun afiş tasarımını Umut Ersoy yaptı, oyunun fotoğraflarını Yıltan Taşçı çekti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lefkoşa Trafik Dairesi Ehliyetler Birimi ve Girne Sürüş Ehliyetleri Birimi’ndeki grev sürüyor17 Ağustos 2022 Çarşamba 11:26
  • Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu’ndan Avustralya’nın Victoria Eyaleti Meclis Başkan Yardımcılığı’na seçilen Natalie Süleyman’a kutlama17 Ağustos 2022 Çarşamba 11:25
  • Hatice İntaç Yazdı : ''EGONUN KÖLESİ OLMA!..''17 Ağustos 2022 Çarşamba 11:11
  • Kayıp bulundu!17 Ağustos 2022 Çarşamba 11:10
  • Gazimağusa'da hırsızlık!17 Ağustos 2022 Çarşamba 11:08
  • Lefkoşa'da uyuşturucu operasyonu17 Ağustos 2022 Çarşamba 11:07
  • Ölüm sebebi belirlenecek17 Ağustos 2022 Çarşamba 11:05
  • Bakan Çavuşoğlu, Özel Okul Yetkilileri ile görüştü17 Ağustos 2022 Çarşamba 10:42
  • 17 Ağustos Çarşamba günü tüm burç yorumları!17 Ağustos 2022 Çarşamba 10:29
  • Öztürkler: Belediyeler Yasa Tasarısı ile hiçbir personelin özlük haklarına dokunulmayacak17 Ağustos 2022 Çarşamba 09:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti