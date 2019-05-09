  • BIST 88.773
  • Altın 256,939
  • Dolar 6,2259
  • Euro 6,9655
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı bromat miktarları uygun çıkan su markalarını açıkladı

Tiyatro sanatçısı Zalihe Susuzlu'dan tepki! Siz tiyatro oynamayı sanatçı olmayı ne zannediyorsunuz?

» »
"Lütfen siyasilerin yaptıkları ile ilgili başka söylemler bulun"
Tiyatro sanatçısı Zalihe Susuzlu'dan tepki! Siz tiyatro oynamayı sanatçı olmayı ne zannediyorsunuz?

İşte o açıklama;

UZUN BİR ZAMANDIR ÇOK CANIMI SIKIYORDU HEP YAZMAK İSTEMİŞTİM KISMET BU GÜNMÜŞ. ... SİYASİLER İÇİN KULLANIYORSUZ YA , YAZDI ÇİZDİ OYNADI . YOK TAM TİYATRO YOK FİGÜRAN YOK OYUCU YOK KOMEDİ ...! MA SİZ YAZMAYI ÇİZMEYİ TİYATRO OYNAMAYI OYUNCU SANATCI OLMAYI NE ZANNEDİYORSUNUZ ?YAZMAK ÇİZMEK OYUN OYNAMAK KOMEDİ YAPMAK TİYATRO YAPMAK ÇOK CİDDİ ONURLU VE ERDEMLİ BİR İŞTİR ...! LÜTFEN SİYASİLERİN YAPTIKLARI İLE İLGİLİ BAŞKA SÖYLEMLER BULUN..!SAMİMİ SÖYLERİM ÇOK GÜCÜME GİDİYOR..!

zalihe.png

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tiyatro sanatçısı Zalihe Susuzlu'dan tepki! Siz tiyatro oynamayı sanatçı olmayı ne zannediyorsunuz?09 Mayıs 2019 Perşembe 13:51
  • Okullarda kaos! Taşımacılık yok! Binlerce öğrenci okula gidemiyor!09 Mayıs 2019 Perşembe 13:47
  • Tatar: “Görev verilmesi halinde hükümeti en erken zamanda kuracağız”09 Mayıs 2019 Perşembe 13:34
  • UBP tabanı Kudret Özersay'ın yaptıklarını unutmadı! "Özersay bitmiş durumda bir adam"09 Mayıs 2019 Perşembe 13:17
  • KKTC’deki hükümet krizi bugünkü Rum gazetelerine de yansıdı09 Mayıs 2019 Perşembe 13:14
  • DP MYK toplandı09 Mayıs 2019 Perşembe 12:39
  • Eşinden Erhürman'a destek:"Sen bu ülkenin başına gelmiş en güzel şeysin"09 Mayıs 2019 Perşembe 12:18
  • Taçoy: "Halk, UBP-HP koalisyonunu görmek istiyor"09 Mayıs 2019 Perşembe 12:13
  • HP Genel Sekreteri Senin: "Sorakın'ın 'bahane' lafını kabul edemem"09 Mayıs 2019 Perşembe 12:12
  • CTP Genel Sekreteri Sorakın: "HP'nin öne çıkardığı hususlar bana 'bahane' gibi geliyor"09 Mayıs 2019 Perşembe 12:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti