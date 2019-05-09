Tiyatro sanatçısı Zalihe Susuzlu'dan tepki! Siz tiyatro oynamayı sanatçı olmayı ne zannediyorsunuz?

İşte o açıklama;
UZUN BİR ZAMANDIR ÇOK CANIMI SIKIYORDU HEP YAZMAK İSTEMİŞTİM KISMET BU GÜNMÜŞ. ... SİYASİLER İÇİN KULLANIYORSUZ YA , YAZDI ÇİZDİ OYNADI . YOK TAM TİYATRO YOK FİGÜRAN YOK OYUCU YOK KOMEDİ ...! MA SİZ YAZMAYI ÇİZMEYİ TİYATRO OYNAMAYI OYUNCU SANATCI OLMAYI NE ZANNEDİYORSUNUZ ?YAZMAK ÇİZMEK OYUN OYNAMAK KOMEDİ YAPMAK TİYATRO YAPMAK ÇOK CİDDİ ONURLU VE ERDEMLİ BİR İŞTİR ...! LÜTFEN SİYASİLERİN YAPTIKLARI İLE İLGİLİ BAŞKA SÖYLEMLER BULUN..!SAMİMİ SÖYLERİM ÇOK GÜCÜME GİDİYOR..!
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