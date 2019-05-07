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Tiyatro Su’ya büyük ilgi

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Çatalköy Belediyesi Tiyatro Su’nun sahnelediği “Çökme Tehlikesi Var” isimli oyun Denizli’de büyük ilgi gördü.
Tiyatro Su’ya büyük ilgi

Tennessee Williams’ın yazdığı, Nermin Uğur’un yönettiği Çatalköy Belediye Tiyatro Su’nun sahnelediği Çökme Tehlikesi Var adlı oyun ilk yurt dışı turnesini Denizli’ye gerçekleştirdi. 26 Nisan 3 Mayıs tarihleri arsında gerçekleştirilen 33’üncü Uluslar Arası Amatör Tiyatro Festivalinde sahne alan Çökme Tehlikesi Var oyunu büyük beğeni aldı. Matine Suare şeklinde sahne alan Tiyatro Su ekibi Kıbrıs’a döndü. Çatalköy Belediyesi Genel Sanat Yönetmeni Derman Atik yaptığı açıklamada oyunun yurt dışı ve ada geneli turnelerinin devam edeceğini belirtti. Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sanat Yönetmeni Hakan Kurt Çatalköy Belediye Tiyatro Su ekibine festivalde başarıyla sahneledikleri oyundan dolayı teşekkür ederek plaket taktim etti.

İlde Atik ve Coşkun Kıraloğlu’nun sahne paylaştığı oyunda Mehmet Saygıer, Ömer Kadiroğlu, Levent Korol, Fatoş Tüney, Fethi Ercan, Perihan Hulusioğlu görev alıyor.

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