  • BIST 102.329
  • Altın 184,056
  • Dolar 4,4426
  • Euro 5,2481
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAİşte Google'da Kıbrıs ile ilgili en çok aranan şey

Tiyatrocu Barış Atay serbest bırakıldı

»
Çarşamba günü sabah saatlerinde gözaltına alınan tiyatrocu Barış Atay, aynı günün sonunda serbest bırakıldı. Atay'ın avukatı Bolaç, gelişmeyi Twitter'dan duyurarak Atay ile bir fotoğraf paylaştı
Tiyatrocu Barış Atay serbest bırakıldı

Tiyatrocu Barış Atay Çarşamba gününü Perşembe gününe bağlayan gece serbest bırakıldı.

Atay'ın avukatı Efkan Bolaç, Çarşamba gecesi Twitter üzerinden Atay'ın serbest bırakılacağını duyurdu.

Barış Atay, serbest bırakıldıktan sonra Twitter hesabı üzerinden "Bütün dostlara, yoldaşlara teşekkür ederim. Dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördüm. İyi ki varsınız... Hep beraber çok güzel yarınlarımız olacak" mesajını paylaştı.

Tiyatrocu, Çarşamba günü sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı.Atay'ın avukatı Bolaç, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, Atay'ın gözaltına alınma gerekçesinin kısa süre önce Soma'da maden işçisini tekmeleyen Yusuf Yerkel'e ilişkin Twitter paylaşımı olduğunu söylemişti. Bolaç, müvekkilinin 13 Mayıs 2018 tarihindeki söz konusu tweetinin hiçbir hakaret,  tehdit içermediğini ve paylaşımda suç teşkil eden bir unsur bulunmadığını ancak buna rağmen sözlerinin "kin ve düşmanlığa tahrik etmek" olarak kabul edildiğini belirtmişti.

Barış Atay, 301 madencinin hayatını kaybettiği Soma'da bir madenci yakınına tekme atan, dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müşaviri Yusuf Yerkel'in özür mesajının ardından, Pazar günü Twitter'da "Hepiniz ağlayarak özür dileyeceksiniz. O gün geldiğinde; affedeni, acıyanı, yargılamaktan vazgeçeni de unutmayacağız! Yok öyle 'torunlarla emeklilik, hepimiz kardeşiz, kavga istemiyoruz' falan. Her şey yeni başlıyor. Bu ülkeye, insanına yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz!" sözlerini paylaşmıştı.

Atay, Soma'da bir madenci yakınına tekme atan Yusuf Yerkel'in yaptığı şikayet üzerine Haziran 2017'de de gözaltına alınmış, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

2018'in Ocak ayında da Atay'ın Twitter hesabı geçici olarak askıya alınmış ve yaklaşık dört saat sonra yeniden kullanıma açılmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • HDP'nin İsrail anlaşmalarının iptal edilmesi önergesi, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi15 Mayıs 2018 Salı 22:12
  • Erdoğan'dan İsrail'in misillemesine tepki: Karar eğer arzu etmediğimiz şekilde gerçekleşirse, farklı yaptırımlarımız olacak15 Mayıs 2018 Salı 22:11
  • Türkiye’nin dört bir yanında Gazze saldırıları kınandı15 Mayıs 2018 Salı 17:59
  • SON DAKİKA: İsrail Büyükelçisi'nin ülkesine dönmesi istendi15 Mayıs 2018 Salı 16:53
  • Son anket bomba bu pazar seçim olsa kim kaç oy alacak?15 Mayıs 2018 Salı 14:19
  • İnce: Erdoğan'ın yurt dışında miting yapmasına izin verilmezse biz de yapmayacağız15 Mayıs 2018 Salı 10:19
  • Akşener cumhurbaşkanlığı hedeflerini anlattı15 Mayıs 2018 Salı 10:10
  • HDP seçim bildirgesini açıkladı14 Mayıs 2018 Pazartesi 18:06
  • Akşener cumhurbaşkanlığı hedeflerini anlattı14 Mayıs 2018 Pazartesi 18:06
  • Erdoğan: 24 Haziran'da kazanamazsak BBC çok rahat olsun14 Mayıs 2018 Pazartesi 10:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti