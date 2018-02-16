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Tiyatrocu İbrahim Andaş yaşamını yitirdi

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Tiyatrocu İbrahim Andaş yaşamını yitirdi
Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’ndan emekli, Andaş Tiyatrosu kurucusu İbrahim Andaş, yaşamını yitirdi. 

64 yaşındaki Andaş, kısa süre önce ciğerlerinde meydana gelen bir komplikasyonun ardından tedavi gördüğü Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.  Andaş, yarın öğle namazının ardından, Lefkoşa Kabristanlığı’nda defnedilecek. 

Andaş için, yarın saat 10.45’te Devlet Tiyatroları önünde de anma töreni düzenlenecek. Uzun yıllar Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nda, birçok oyunda görev alan Andaş, emekliliğinin ardından da Andaş Tiyatrosu’nu kurarak özellikle çocuklara yönelik oyunlar sahneye koymuştu.

Üç çocuk babası Andaş, hayatını tiyatroya adamıştı. Andaş’ın oğlu organizatör İrfan Andaş, babasının anma töreni ve cenaze törenine eski sanatçı dostlarını ve sevenlerini katılmaya çağırdı.

İrfan Andaş, “Beklenmedik bir anda, genç denecek bir yaşta babamızı kaybettik. Hepimiz için büyük bir acı. Bize düşen, adını yaşatmak, hizmetlerini gelecek nesillere aktarmak. Büyük bir üzüntü içerisindeyiz” dedi.

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