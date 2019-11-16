  • BIST 105.380
  • Altın 270,975
  • Dolar 5,7403
  • Euro 6,3404
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Tiyatrocu Yıldız Kenter yoğun bakımda

»
Türk tiyatrosunun usta isimlerinden 91 yaşındaki Yıldız Kenter yoğun bakıma kaldırıldı.
Tiyatrocu Yıldız Kenter yoğun bakımda

Birgün’den Burak Abatay’ın haberine göre, akciğer rahatsızlığı sebebiyle İstanbul’daki Amerikan Hastanesi’ne kaldırılan Kenter’in durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Bir süredir evinde tedavi gören Kenter’i geçen ekim ayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve parti yöneticileri ziyaret etmişti.

Onlarca tiyatro oyununda sahne alan ve yöneten Kenter, son olarak 2010 yılı Sadri Alışık En İyi Kadın Oyuncu ödülünü almıştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hırsızlık için girdikleri evde 14 gün yaşamışlar15 Kasım 2019 Cuma 19:22
  • Yine siyanürlü toplu intihar şüphesi: Bakırköy'de bir evde 3 kişinin cansız bedeni bulundu15 Kasım 2019 Cuma 10:51
  • Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay KKTC’ye geliyor14 Kasım 2019 Perşembe 20:26
  • Erdoğan: "Çözüm için sergilenen çabalar güneyde karşılık bulmadı"14 Kasım 2019 Perşembe 20:09
  • Tatar:Doğu Akdeniz’de TC ve KKTC kararlı bir politika izliyor14 Kasım 2019 Perşembe 09:42
  • İşte en son anket! Bu Pazar seçim olsa...13 Kasım 2019 Çarşamba 16:19
  • HDP'li 4 belediyeye daha kayyım atandı13 Kasım 2019 Çarşamba 13:32
  • Ayasofya'da çıplak poz veren mankene soruşturma13 Kasım 2019 Çarşamba 13:15
  • 1138 gün tutuklu kalan Ahmet Altan hakkında tahliyeden 7 gün sonra tekrar yakalama kararı!12 Kasım 2019 Salı 20:54
  • Avrupa'dan Türkiye'ye IŞİD'lilerin iadesi konusunda çağrı12 Kasım 2019 Salı 11:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti