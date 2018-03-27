Tiyatrocular bir dizi ziyaret gerçekleştirilecek

Dünya Tiyatro Günü nedeniyle tiyatrocular, bir dizi resmi görüşme yapacak

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları, Dünya Tiyatro Günü nedeniyle sahnesiz geçen 19 yılın zorluklarını hatırlatmak ve sorunlarını dile getirmek adına bir dizi resmi ziyaret gerçekleştiriyor.

19 yıldır unutulan ve görmezden gelinen K.T. Devlet Tiyatroları, 2018 yılı için yapıcı ve ciddi karaların alınması umudu adına Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı ve ilgili bakanlıklıklara ziyaret gerçekleştiriyor.

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Müdürü Halil İbrahim Doğan’nın yaptığı açıklamada, “19 yıldır sahnesiz tiyatro yapmaya çalışan, kendine alternatifler üreten zaman içinde tamamen unutulan K.T. Devlet Tiyatroları için dilerim bu yıl yapıcı kararlar alınır. Hem Kıbrıs Türk Tyatrosuna hem de ülkemize yakışır bir tiyatro sahnesine sahip oluruz” ifadelerini kullandı.