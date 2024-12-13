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Tiyatrolar Binasının ikinci etabı tamamlandı

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Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları binasısının ikinci etabı tamamlandı.
Tiyatrolar Binasının ikinci etabı tamamlandı

İlk olarak birinci etap karkas inşaatı tamamlanan binanın kaba inşaatını ve dış kaplamasını kapsayan ikinci etabı tamalanarak ilgili firma tarafından teslim edildi. 
Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu , Devlet Tiyatroları binasıyla ilgili sanat severlerin uzun yıllardır beklenti içerisinde olunduğunu hedeflerinin 27 Mart Dünya Tiyatrolar gününde bu binayı açmak olduğunu söyledi.

Girne Antik Yat Limanı için gösterdikleri cesareti, Devlet Tiyatroları Binası için de gösterdiklerini vurgulayan Ataoğlu, Tiyatrolar binasının üçüncü ve son etabında iç dekorasyon, ışık, sahne gibi teknik malzemelerin tedarikinin yapılıp binayı hazır hale getireceklerini ifade etti. 

Kültürün, sanatın gelecek nesillere aktarılması, tüm kesimlerle buluşturulması için üzerlerine düşeni yaptıklarını belirten Ataoğlu, sanatın ve sanatçının toplumla buluşmasının önemine, tiyatronun insan ve toplum hayatına çok büyük katkı sağladığına işaret etti.

 Ataoğlu, ülkemiz insanı ve sanatçısına layık çağdaş bir tiyatro binasına kavuşulması, kısa süre zarfında perdenin açılmasını sanatla ve sanatçıyla izleyicileri buluşturmayı arzuladıklarını  ifade etti.

İhaleyi yürüten firmaya teşekkür eden Ataoğlu, inşaat döneminin uyum içinde hızlı bir şelikde yapıldığını belirterek Buldukmen Transport Ltd., emeği geçen tüm bakanlık ve daire personeline de teşekkür etti.

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