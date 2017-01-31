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“Tiyatronun Sınır İhlali” kitabı ara bölgede tanıtıldı

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“Tiyatronun Sınır İhlali” kitabı ara bölgede tanıtıldı
Tiyatro sanatçıları Yaşar Ersoy ve Kostas Kafkaridis’in yazdığı Türkçe ve Yunanca “Tiyatronun Sınır İhlali” kitabı, Lefkoşa Ara Bölge’de bulunan Dayanışma Evi’nde gerçekleşen etkinlikle tanıtıldı.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, iki toplumun yakınlaşması, teması, birbirini tanıması, diyalog kurabilmesi, barış kültürünün yaratılması ve “düşmanı kardeş” yapması için Lefkoşa Belediye Tiyatrosu ile Satirigo Tiyatrosu’nun verdiği 30 yıllık sanatsal mücadeleyi belgelerle, Türkçe ve Yunanca dillerinde anlatan ve Khora Yayınları tarafından yayımlanan “Tiyatronun Sınır İhlali” kitabının tanıtımına, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Lefkoşa Rum Belediyesi Başkanı Constantinos Yiorkadjis, Güney Kıbrıs eski Başkanı Yorgos Vasiliu ve eşi, bazı LTB Meclis Üyeleri, bazı siyasi parti temsilcileri, sendika yöneticileri, her iki tiyatronun yöneticileri, oyuncuları ve çalışanları katıldı.

Khora Yayınları adına Münür Rahvancıoğlu’nun yaptığı açılış konuşmasının ardından sırasıyla kitap ve iki toplum yakınlaşması ile barış kültürünün yaratılması hakkında Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek, Takis Hadjidemetriu, Hasan Kahvecioğlu ve Kostas Kafkaridis birer konuşma yaptı.

Konuşmaların sonrasında kitabın yazarlarından Yaşar Ersoy da duygu ve düşüncelerini ifade etti.

Gecede, iki tiyatronun sanatsal mücadelesi çerçevesinde ortak barış çağrısı da yinelendi.

Çevirisini Maria Siakalli’nin, editörlüğünü Panayota Kafkaridou’nun, kitap ve kapak tasarımını Umut Ersoy’un yaptığı “Tiyatronun Sınır İhlali” kitabının tanıtım etkinliğinde Lefkoşa Belediye Orkestrası’nın müzik dinletisi eşliğinde imza ve kokteyl de yer aldı.

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