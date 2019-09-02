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TKÖD: “Yetkililer okul önlerinde önlem almalı, sürücüler dikkatli olmalı”

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Trafik Kazalarını Önleme Derneği (TKÖD) yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına kısa süre kaldığını hatırlatarak, yetkilileri okul önlerinde önlem alma, sürücüleri de dikkatli olma konusunda uyardı.
TKÖD: “Yetkililer okul önlerinde önlem almalı, sürücüler dikkatli olmalı”

Dernek, 9 maddeden oluşan “okul önlerinde sürücülerin ve yetkililerin dikkat etmesi gereken noktalar”  konulu yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Okula yaklaşırken sürücüleri yavaşlatacak, standartlara uygun kasis yapılması ve levha ile boyamalarla bunlara dikkat çekilmesi. Öğrencilerin karşıdan karşıya geçişi için okul geçidi çizgilerinin çizilmesi ve levhalarla sürücülerin ikaz edilmesi. Özellikle anaokulu ve ilkokul çıkış kapılarının önüne öğrencilerin yola koşarak atılmaması için kaldırım üzerine demir bariyer yapılması ve çıkışın okul kapısının sağına ve soluna yönlendirilmesi.”

Trafik Kazalarını Önleme Derneği’nin açıklamasında şunlar da ifade edildi:

“Gerekli yer ve kavşaklara sinyalizasyonlu (özellikle bas-geç) trafik ışıklarının yapılması. Otobüslerin ve velilerinin trafiği aksatmayacak şekilde durabilecekleri cepler yapılması ve bu sayede öğrencilerin de kontrollü ve güvenli şekilde okula erişiminin sağlanması. Okul giriş- çıkış saatlerinde okul önündeki trafiğin mümkünse tek yönden akışının sağlanması. Okul yönetimi tarafından öğrencilere giriş- çıkışlarda yardımcı olacak birinin görevlendirilmesi. Okula, özel araçlarla gelen çocukların, araç içerisinde güvenli seyahat etmesi amacıyla emniyet kemerinin bağlı olmasına aileleri ve görevli polis memurları tarafından özen gösterilmesi. Sürücülerin okul giriş ve çıkış saatlerinde hız limitlerinin altında sürüş yapması.”

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