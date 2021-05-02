TKÖD: Yollarımızdaki can güvenliğimiz için Devletin niyet ve kararlığı olmalıdır

Yaşadığımız topraklar üzerinde can ve mal güvenliğimizi, devletlerin uluslararası masada konuştuğu bu günlerde de yollarımızdaki can ve mal güvenliğimizin yeterliliği tartışmaya açılmalıdır.

2018 yılında 24 ölü, 1030 yaralı, 4142 kayıtlı kaza

2019 yılında 30 ölü, 1208 yaralı, 3575 kayıtlı kaza

2020 yılında 27 ölü, 754 yaralı, 2268 kayıtlı kaza pandemi nedeni ile tam ve kısmi kapanma, sokağa çıkma yasaklarına, nüfusun azalmasına rağmen olmuştur.

2021 ilk dört ayında dokuz kişi hayatını yollarımızda kaybetmiştir.

2019 ve 2020 yıllarında meydana gelen ölümlü kazalarda 28 aşırı sürat, 8 yolun

solunu tutmama, 3 de alkol neden olarak gösterilmiş olup, 20 kaza tek başına, 22

kaza çarpışma şeklinde ve 6 da yayaya çarpma olarak kayıtlara geçmiştir.

Ölenlerin 33 ü araç sürücüsü, 13 ü yolcu, 7 yaya ve 4 motosiklet sürücüsüdür.

Bu tablo, yollarımızın can ve mal güvenliği için yeterli olmadığını düşündürmesi

gerekmektedir.

Yol güvenliğimiz bu ülkede yaşayan, ülkeye çalışmak veya gezmek için gelenleri de

doğrudan etkilemektedir.

Yollarımızdaki mevcut sistemde kurallara göre düzeni kurmayanlar ve kurallara

uymayanlar sayesinde kurallara uyanların da hayatları tehlikededir.

Pandemi nedeni ile öğrenci, turist, çalışanların ülke içindeki sayılarının azalması,

işyerlerinin kapalı olmasından dolayı yolda seyredenlerin azalması, sokağa çıkma

yasakları nedeni ile yolların boşalması bile ölü sayısını etkilememiştir.

Yollarımıza baktığımızda, araçların tamamen bağımsız, devlet otoritesinden

korkusuz araç sürücü sayısının dikkat çektiği izlenimi doğmaktadır.

Meskun bölgelerde insanların arasında havada uçan araçlar ve kanında 100-300

promil alkol ile gündüz vakti trafikte dolaşanların sayısındaki artış dikkat

çekmektedir.

Alkol etkisi altında araç kullanmak, bilerek işlenen bir suç olup öldürmeye niyetli

olarak değerlendirilmelidir, ölüme sebebiyet vermede aceleci veya dikkatsiz bir

eylem olarak işlem görmesi tartışmaya açılmalıdır.

Kamuoyunda yollarımız altyapısının yeterli olmadığı genel bir kanı olduğu halde,

sürücülerin bu yollarda tehlike yaratacak, havada uçacak, şehir içlerinde duvarları

yıkacak, ağaçları devirecek süratte araç kullanmaları da bilerek işlenen suçlar

kapsamında değerlendirilmelidir.

Sekiz yıl önce yürürlüğe giren Emniyet Kemeri yasasına geniş bir kitle tarafından

uyulmamaktadır. Arka koltukta emniyet kemeri yasaya rağmen kullanılmamakta,

çocuklar bile ayakta seyir etmektedirler. Çocuğunun emniyet kemerini bağlamanın

değerini bilmeyen anne babaların olması çocuğunun hayatını tehlikeye atması ile

eşdeğerdir.

Yollarımızda yer çizgilerinin silinmiş olması Karayolları ve Belediyelerin

sorumluluğundadır. Gece yanmayan yol ışıklarının yaya ölümlerinde etkisi bilindiği

halde yollar birkaç sebepten dolayı günlerce ışıksız bırakılmamalı ve

sorgulanmalıdır.

Yollarımız Türkiye Cumhuriyeti tarafında finanse edilerek birkaç yıl içerisinde çift

şeritli çevre yollarının devreye girecek bilgisi yol güvenliği için değerli bir olgudur.

Çeşitli mazeretlerle bu yolların yıllarca bekletilmesi de yönetim zafiyetimizin

göstergesiydi.

Kaza olgularında mahkemelerde alt yapı da birlikte yargılanmadığı, eksik ve yanlış

olan altyapıda sorumluların da sorgulanmadığı sürece alt yapıdaki düzenlemelerde

sorun yaşanmaya devam edileceği düşüncesi vardır.

Yol güvenliğinde sürücülerin önemli sorumluluğu yanında esas olan devletin görev

ve sorumlulukları önemlidir.

Yollarımızdaki can güvenliğimiz için Devletin niyet ve kararlığı olmalıdır.

Yollarımızın bakım ve onarımı için Maliye Bakanlığı, Karayolları Dairesi ve ilgili

Belediyeler bütçelerinde yol güvenliğine öncelik vermelidirler. Eksikliklerinde de

yargı önünde sorgulanma sistemi getirilmelidir.

Polis denetim ve devriyeleri etkin ve homojen olarak caydırıcı güç etkisini

göstermelidir.

Alkollü sürüşte 100 promil üzerindeki suçlar Yol ve Trafik Suçlarının Davasız Halli ve

Ceza Puanı Yasasından çıkarılmalı, suç sadece para ve puan ile olay kapatılmamalı,

mahkemeye sevk edilmelidir.

Ehliyetsiz sürüşlerde çocuklarımız da sürücü veya yolcu olarak canlarını

kaybetmektedir, ehliyetsiz sürüşün engellenmesi isteniyorsa mahkeme sonuçlanana

dek araca emare olarak el konulmalıdır.

Sürücülerde uyuşturucu testi yapılması için yıllar sonra Ulaştırma Bakanlığı

tarafından hazırlanan yasa aylardır Meclis de hiçbir işlem yapılmadan

bekletilmektedir. Yani uyuşturucu tesiri altında olanlar için rahat araç kullanabilme

ortamı Meclis destekli devam etmektedir.si

Avrupa Birliği – Kuzey Kıbrıs Yol Güvenliği Komite tarafından hazırlanan Motorlu

Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Tüzüğü, Ehliyet, Sınav ve Sürüş Ehliyetleri

Müfettişleri ile İlgili Usul ve Kurallar Tüzüğü, Şoför Okulları ve Eğitmenleri ile İlgili

Esas ve Kıstasları Düzenleme Tüzüğü ile Sürüş Eğitim İzni ve Sürüş Ehliyetleri

Sağlık Tüzüğü olarak dört tüzük 2015 yılında hazırlandı, 2017 yılında 24 ay sonra

yürürlüğe girmesi için Bakanlar Kurulu kararı alındı ancak değişik gerekçelerle dört

yıldır ötelenmekte ve yürürlüğe girmeleri sağlanmamıştır.

Bu nedenle yol güvenliğimizi ilgilendiren değerli önlemler ve yöntemler eksik

bırakılmaktadır. Ehliyet alınırken bir müfredat yoktur, yasal bir eğitim kitabı

kullanılmamaktadır. Mevcut yasal eğitim kitabı, zamana uygun düzenlemeler

yapılmadığı için kullanılmamaktadır. Yeni bir kitap Ulaştırma Bakanlığında

hazırlanmıştır ancak tüzükler devrede olmadığından kullanılmamaktadır.

Şoför Okulları ve Eğitmenlerin standartlarının yükseltilmesi yapılmamaktadır.

Ehliyet alınırken yazılı sınava geçilmemekte, sözlü sınavlar devam etmektedir. Halen

sürücülerde sağlık raporu alınmadan sadece sağlam olduğuna dair b verdiği belgeye

dayanılarak herkese ehliyet verilmektedir. Profesyonel sürücülerden ise 60 yaşta

sağlık raporu istenmekte ancak sorunlu hastalıkların daha önceden gelebileceği göz

ardı edilmektedir.

Araç ve ehliyet sınıflamaları dünya ile ters düşmekte ve bizim ülkeye has

olmaktadır.

Trafikle ilgili birçok ülkenin uygulamalarını bu dört tüzükle biz de bekliyoruz.

Yol güvenliğimizde güncel ve önemli kararlar alan, yasa, tüzük ve altyapı gibi

sorunlara çözümler üreten Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu, ayda bir yasal

olarak toplanmak zorunluğu yerine getirilmelidir.

Yoldaki güvenliğimizden hepimiz sorumluyuz

Doç. Dr. MEHMET ZEKİ AVCI

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı