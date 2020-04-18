TKP: Cumhurbaşkanlığı ile hükümet sağlık konularında işbirliği yapmalı

oplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, böyle bir dönemde yapılan siyasi çekişmelerin halka zarar vereceğini belirterek, Cumhurbaşkanlığı ile hükümetin sağlık konularında işbirliği yapmasının şart olduğunu vurguladı.

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, böyle bir dönemde yapılan siyasi çekişmelerin halka zarar vereceğini belirterek, Cumhurbaşkanlığı ile hükümetin sağlık konularında işbirliği yapmasının şart olduğunu vurguladı.

Mehmet Çakıcı, Başbakan Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı “yasa dışı yoldan ülkeye ilaç sokmakla suçlaması konusunda açıklamalarda bulundu. Her yerde bu konunun konuşulduğunu ifade eden Çakıcı, dünyada Koronavirüs nedeniyle can kayıpları yaşanırken, siyasetin bir kenara bırakılarak insan hayatının ön planda tutulması gerektiğine vurgu yaptı. Toplum sağlığının ve salgına karşı nasıl mücadele edildiğinin tek gündem maddemiz olması gerektiğini kaydeden Çakıcı, insani konuları, sağlıkla ilgili konulara siyasi malzeme yapmanın bedelinin ağır olabileceğine dikkat çekti.

Çakıcı, “Dünya ülkelerinin virüse karşı birlikte mücadele verdiğini, bizim ise aynı ada üzerinde yaşadığımız Güney Kıbrıs’tan gelen ilaçlar konusunda uzlaşamadığımızı görmekten öncelikle bir hekim olarak üzüntü duyuyorum. Biz insanımızı tedavi etme ve koruma peşine düşmeliyiz. İnsan hayatının tehlikede olduğu bir dönemde, ilaçların nereden gelip nereye gittiği tartışmaları anlamsız ve yersizdir. Devlet kurumsal yapılarından beklediğimiz birlikte ve diyalog içerisinde iş birliği yapmalarıdır. Kimin kime gol atacağı bugün hiç birimizin konusu değildir. Seçim atmosferi varmış gibi davranmak ise bugünün tarihi önemini ve tehdidini hiç anlamamakla eş değerdir” dedi.

Hükümet ortakları arasında fikir ayrılığı olduğunun ilaç kriziyle birlikte yeniden gün yüzüne çıktığının görüldüğünü ifade eden Çakıcı şöyle devam etti: Özellikle Başbakan Yardımcısı Sn. Kudret Özersay’ın açıklamalarını çok garipsiyorum. Sn. Özersay hükümette değilmiş gibi bahaneler üreterek konuşuyor. Başbakan olsa krizi böyle yönetmeyeceği açıklaması buna sadece bir örnek. İnsanlık tarihinin ve Kıbrıs Türk halkının en hayati dönemlerinden birinden geçerken, yönetmeyi becerememek ve krizde ne gerektiğine müdahale edememek her halde bizim hükümetlere özgü. En hayati dönemde benim istediklerimi yapmıyorlar diyerek, yalnızca süs olarak koltukta oturacak ve hiçbir şeye müdahale edemeyeceksin. Böyle bir yönetim anlayışı hiç anlaşılır değildir. Yanlıştır ve bu halka günahtır. Başbakan Ersin Tatar’ın da yanlış yönlendirmeler ile karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Bu nedenle danışmanlarını bir an önce gözden geçirmesi gerekiyor” dedi.