 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 77.137
  • Altın 127,985
  • Dolar 3,5070
  • Euro 3,6691
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAAysel Tuğluk gözaltına alındı

TKP, elektrik zammını eleştirdi

» »
TKP, elektrik zammını eleştirdi
Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Kurucular Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Davulcu, elektrik tarifelerine yapılan zammı eleştirdi.

Davulcu yazılı açıklamasında, “elektrik fiyatlarına yapılan yüzde 23 oranına ulaşan zamların korkunç boyutta fahiş olduğunu, asla makul izahı bulunmadığını” belirtti.

Davulcu, “Dünyada petrol fiyatları dibe vururken elektrik ücretlerini ucuzlatmayan zihniyetin, şimdi, ‘dolar yükseldi’ diyerek zam yapmaya kalkışması hiç inandırıcı değildir” ifadelerini kullandı.

Toplumun orta ve alt katmanlarının uzun zamandan beridir sürekli fakirleştirildiğini iddia eden Davulcu, hükümetin vermeden aldığını, elektirk zammının kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Davulcu, hükümeti zamları geri almaya ve bunun yerine daha ucuz ve çevreci elektrik üretiminin önünü açacak politikalara ağırlık vermeye davet etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Ulaştırma Bakanı'ndan plaka açıklaması!26 Aralık 2016 Pazartesi 10:57
  • Özersay: Fiilen iki kesimlilik kalmaz26 Aralık 2016 Pazartesi 10:54
  • İsrail ile KKTC arasında görüşmeler yapılıyor26 Aralık 2016 Pazartesi 10:46
  • Eğitim camiası yasta...26 Aralık 2016 Pazartesi 10:34
  • Meclis yarın son toplantısını yapacak26 Aralık 2016 Pazartesi 10:09
  • “Kuzey Sahil, Beşparmaklar ve Karpaz’da ‘şiddetli yağış’ sınırına ulaşıldı”25 Aralık 2016 Pazar 17:17
  • CTP’nin 46. kuruluş yıl resepsiyonu gerçekleştirilecek25 Aralık 2016 Pazar 15:13
  • Akıncı'dan Kıbrıslı Hristiyanlara İngilizce mesaj25 Aralık 2016 Pazar 14:00
  • Notalarla 46. Yıl: Şarkılar Girne’de söylendi25 Aralık 2016 Pazar 12:47
  • KAMU-SEN’den barış ve huzur dolu yeni yıl dileği25 Aralık 2016 Pazar 12:46
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti