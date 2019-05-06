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TKP: Erdoğan kararını verdi, sıra halkta; adayımız 23 Haziran'da yapılacağı duyurulan oylamada aday olmayacaktır

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"Bu karar YSK’nın kararı değildir, Erdoğan’ın kararıdır"
TKP: Erdoğan kararını verdi, sıra halkta; adayımız 23 Haziran'da yapılacağı duyurulan oylamada aday olmayacaktır

Türkiye Komünist Partisi, Yüksek Seçim Kurulu'nun AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptali istemiyle yaptığı başvuruyu 7’ye karşı 4 oyla kabul etmesine ilişkin açıklama yayımladı. Merkez Komite'den yapılan açıklamada, "Her durumda TKP bu girişime karşı kararlı bir duruş sergileyecektir. Partimizin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zehra Güner Karaoğlu, 23 Haziran’da yapılacağı duyurulan oylamada hiçbir biçimde aday olmayacaktır" ifadeleri kullanıldı.

TKP adayı Zehra Güner Karaoğlu 31 Mart tarihinde yapılan İBB seçimlerinde 10492 oy almıştı.

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