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TKP Genel Başkanı Mehmet Çakıcı'nın 15 Kasım mesajı

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TKP Genel Başkanı Mehmet Çakıcı'nın KKTC'nin kuruluş yıldönümü dolayısıyla açıklama yayınladı.
TKP Genel Başkanı Mehmet Çakıcı'nın 15 Kasım mesajı

Başkan Çakıcı'nın açıklaması şu şekilde:

 

"Demokratikleştirilerek ileriye taşınmalıdır"

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kıbrıslı Türk toplumunun varoluş mücadelesinin ulaştığı kilometre taşlarının sonuncusudur. Kendi yurdunda varlığını koruyup sürdürmek, demokrasisini oluşturup kendi kendini yönetmek her toplum gibi Kıbrıslı Türklerin de hakkıdır ve bu haklardan vazgeçilemez.

 

     Bağımsızlık bildirgesinde de belirtildiği gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanı sırasında üzerinde birleşilen varlığı Kıbrıs’ı yeniden birleştirecek federal bir çözüm şeklinin önünde bir engel değil tersine kolaylaştırıcı bir yapılanmadır.Bunun en somut tezahürü 24 Nisan 2004’te yapılan referandumdur. Bu referandumla Kıbrıslı Türk toplumu yurdumuz Kıbrıs’ın federal bir çatıda yeniden birleşerek iki toplumun yan yana ve birlikte barış içinde yaşamasına olur vermişti. Kıbrıs’ta hala kalıcı bir çözüme ulaşılamamıştır. Toplumumuzun yönetsel yapısı olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin varlığı önemlidir. Bu bakımdan KKTC’nin kurumsal yapısı demokratikleştirilerek ileriye taşınmalıdır.

 

     38. Kuruluş yıldönümüne gelinmesine karşın KKTC’nin anayasasında öngörülen demokratik, sosyal hukuk devleti noktasına ulaştırıldığını söylemek mümkün değildir. Anayasasındaki bir geçici maddenin 38 yıldan beridir yürürlükte olması nedeniyle KKTC bağımsız bir devletten çok bir alt yönetim şekline dönüşmüş bulunmaktadır. KKTC’yi ilan eden iradenin öngördüğü hedef bu değildi. Yapılması gereken bağımsızlık bildirgesine sadık KKTC’nin kurumsal yapısını demokratikleştirip güçlendirmektir.

     Bu görüş ve düşüncelerle toplumumuzun kendi yurdunda kendi kendini yönetme hakkını kullanma iradesinin 38. yıl dönümünü kutlar, demokrasimizin gelişip güçlendiği barış dolu gelecek için mücadeleyi yükseltme kararlılığımızı yineleriz.

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